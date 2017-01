VI STE KROJAČ SVOJE SREĆE: Ovo su male stvari koje čine život!

Bez obzira na to što su mnogi svesni da ni 2017. godina neće proći bez brojnih izazova, ipak verujemo da će biti bolja od prethodne.



Ovo su dani kada se donose novogodišnje odluke, pa mnogi po ko zna koji put zaključuju da treba da započnu dijetu i da krenu s vežbanjem. To je u redu, naročito ako ste u stanju da se toga pridržavate. Ipak, mnogo važnija odluka odnosi se na sreću. To je izbor koji zavisi isključivo od nas samih, nikako od drugih.



Zato se potrudite da svaki dan provedete najbolje što možete i da uradite nešto korisno za sebe.



Boravak u prirodi



Izlazak na svež vazduh dokazano umanjuje stres i podiže nivo hormona sreće. Zato, kad god imate slobodnog vremena, s porodicom prošetajte pored reke, idite u šumu ili park, sankajte se...



Nabavite kućnog ljubimca



Svako ko ima kućnog ljubimca zna da vreme provedeno s njim donosi neopisiv osećaj sreće i sjajno raspoloženje. Ako imate uslove za to, usvojte napuštenu životinju i uživajte u ogromnoj količini ljubavi i zahvalnosti koju će vam pružiti. I zapamtite, ljubimac nije igračka kojom ćete se poigrati kad ste raspoloženi. On je član porodice koji traži brigu i posvećivanje svih 365 dana!



Isključite Fejs, Tviter i telefon



Svaki dan bombardovani smo hiljadama informacija, zbog čega se veoma često osećamo loše i usamljeno misleći da se drugima u životu dešavaju lepše stvari nego nama (što je, naravno, daleko od istine). Zato se, kad god možete, udaljite od interneta i provedite vreme družeći se u stvarnom svetu.



Čitajte knjige



Knjige imaju veliki pozitivan uticaj na zdravlje čoveka. Pored toga što aktiviraju mozak, uz njih zaboravljamo na stresnu svakodnevicu tako što mislima odlutamo u neki drugi svet. Zato izaberite neko zanimljivo štivo, ušuškajte se i uživajte.

