(VIDEO) BEZ HEMIKALIJA DO BELJIH ZUBA: Trik za DUPLO belje zube bez odlaska kod zubara!

Bilo je potrebno malo se strpeti da ovaj genijalni izum dođe i u Srbiju, ali vredelo je svakog čekanja! Luma Smile je aparat koji vam omogućuje da potpuno sami i to vrlo lako ispolirate i izbelite zube i to za vrlo kratko vreme. Zaboravite na žute zube i konačno se smejte bez ustezanja – poručite Luma Smile OVDE po genijalno niskoj ceni!



Gumeni nastavci na aparatu nežno uklanjaju naslage. Svaki nastavak može da uradi 100 poliranja, a OVDE u pakovanju dobijate čak 5 nastavaka i to za 62% sniženoj ceni! Površina zuba se čisti mehanički, a u kombinaciji sa pastom za poliranje zuba uklanjaju se sve zaostale naslage, kao i loša pigmentacija nastala od hrane, pića, duvana i kafe. Dodatno svetlo koje se nalazi na aparatu pomaže da se bolje uoče flekice na zubima.

Pogledajte u videu ispod kako tačno radi:

Priuštite svojim zubima belinu od koje će svima zastati dah! Smejte se slobodno i sigurno u sebe!

Pozivom na broj 011/6 888 999 od 8-17h ili online poružbinom OVDE obezbedite svoj Luma Smile po promotivnoj ceni od 690,00 dinara.