KRALJICA TAME NE ŽELI DA SE PROMENI: Lepotica iz Sudana i dalje trpi uvrede!

Jedinstvenu Niakim Gatveč zovu "Kraljica tame", jer ima izuzetno tamnu kožu na koju je ponosna.



Ova lepotica iz Južnog Sudana hrabro podnosi uvrede na izrazito tamnu boju svoje kože. Ponosna je na svoj izgled i polako gradi karijeru modela, od kada se iz rodne zemlje preselila u Ameriku.

Nedavo ju je vozač taksija pitao da li izbelela svoju kožu kada bi joj neko platio.

"Rekao je "Nemoj se naljutiti, ali zanima me da li bi posvetlela svoju kožu kada bi ti neko platio 10.000 dolara?" Nisam mogla ni reagovati na to već sam počela glasno da se smejem, a on je rekao "To bi značilo - ne", prisetila se ova jedinstvena lepotica.

Ona smatra da je njena koža dar od Boga i da ne bi pristala da se promeni.

"Zašto bi ikada izbelela ovaj predivan melanin koji mi je Bog podario. Za mene je to blagoslov. Ne bi verovali na kakva sve pitanja i komentare nailazim, i kako me vide ljudi. Otkako sam doselila u Ameriku, stalno nailazim na takve stvari", kaže Niakim.

Priznaje kako je postojao jedan period u njenom životu kada je pomislila da posvetli kožu i to samo zato da više ne bi slušala uvrede i kako bi muškarcima bila privlačnija. Srećom, bio je to samo trenutak slabosti koju ima svako bar jednom u životu.

