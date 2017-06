TOKOM TRUDNOĆE SE UGOJILA 27 KG KOJE SKINULA ZA 4 MESECA: Sijara otkriva kako joj je to uspelo

Izgubiti kilograme nakon trudnoće nije lak posao i mnoge žene nikada ne uspeju da vrate nekadašnju liniju. No, pevačica, glumica, plesačica i model Sijara ima rešenje za sve žene koje muku muče s kilažom.

Kada je bila trudna sa svojim prvim sinom, nakupila je 27 kilograma, što je prilično puno. No, Sijara je uspjla u samo 4 meseca nakon porođaja da skine svih tih 27 kilograma i povrati liniju.

Kako joj je uspelo?



Pevačica je otkrila svoju tehniku mršavljenja koja je, priznajemo, prilično čudna:



“Što se tiče moje ishrae, držim se ova tri trika. Kada sam na strogom režimu, moram sebi u nekom trenutku dati oduška i poesti krompiriće, čizburger i picu, keks i sladoled od vanile! Takođe verujem da je puno vode ključno za uspešan trening i ona mi je jako puno pomogla u gubljenju kilograma. Stalno sebi govorim da je voda moj lek i dnevno pijem 3 litre. Na kraju imam mantru – govorim sebi “Hrana ne ide nigde!”.

Znate one dane kada jednostavno morate pojesti tanjir testenine i to odmah? Kada me uhvati takvo raspoloženje, zastanem i pitam se moram li zaista pojesti sve te gluposti? Jer one će uvek biti tu pa ih mogu pojesti i kasnije”, objasnila je Sijara.

Kao i većina ljudi koji su uspešno skinuli kilograme, ona redovno vežba. Dvaput do triput dnevno trči na traci i ide na trenige boksa.

“Radim vrlo intenzivne treninge i dosta sam usresređena na njih”, kaže Sijara koja zna da bez muke nema rezultata.

