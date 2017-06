Making Monday cute ❤ Color: Taupe ???? Bae: @beautyqueenks ❤ www.hauteacorn.com . . #furslides #fluffyslides #furshoes #fursandals #furflipflops #slides #furslippers #slippers #sandals #shors #indoor #outdoor #realfur #bae

A post shared by HAUTE ACORN (@haute_acorn) on May 29, 2017 at 4:56am PDT