MAJKA SE SPUŠTALA SA SINOM NIZ TOBOGAN: Nije bila svesna koliko opasan potez je napravila!

Većina roditelja pravi ovu grešku dok spušta decu na toboganu, a uopšte nije svesna koliko to može da bude opasno.

Jedna majka podelila je svoje iskustvo kao upozorenje svim roditeljima. Ona se spuštala niz tobogan zajedno sa svojim sinom, koji joj je bio u krilu.

"Nikada nisam ni razmišljala o tome da bi to moglo da bude opasno, a toliko sam se puta spustila s njim. I nisam jedina, to znamo. Idite u parkiće i videćete roditelje, čak i bake kako se spuštaju s njima. Svima to izgleda sigurnije kada su deca mala pa se popnete s njima, lepo se smestite i hop dole. Ko to nije radio? Ali ja više neću nikada, a ne bi trebalo ni vi", upozorila je mama Kristi Brouton na Fejsbuku, u postu uz fotografiju njenog trogodišnjeg sina Gejdža iz bolnice.

Gejdž je slomio nogu, a mama je tek tada saznala da su takve povrede zapravo vrlo česte.

foto: Profimedia

Još pre nekoliko godina kada je o ovim slučajevima počelo da se piše, ortopedi su upozoravali na tu "klasičnu roditeljsku grešku" i rekli da od svih dečjih lomova na nogama, čak 14 posto otpada upravo na lomove s tobogana kada su se s decom spuštali roditelji.

To znači da su deca koja mogu da sede puno sigurnija i zaštićenija ako se spuštaju sama, a roditelji mogu da budu blizu kako bi pomogli ako dete zaista naglo izleti ili zapreti ispadanjem sa strane.

Kurir.rs/Alo, Foto: Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

