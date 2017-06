MISLILI STE DA JE PMS: Ovo su sigurni znakovi rane trudnoće -nikako ih ne ignorišite!

Rana trudnoća se najbrže i najlakše otkriva uz pomoć testa, ali postoje suptilni znakovi koji odaju trudnoću, a najčešće su to bolne i otečene grudi, kao i umor.

1. Umor

Umor je najčešći znak rane trudnoće, a on je posledica brojnih promena koje se događaju u telu. Prve nedjelje su važne za razvoj ploda, pa je telo opterećeno do krajnjih granica.

Ukoliko sumnjate na trudnoću, ne pokušavajte da se razbudite dodatnim šoljicama kafe - uradite test.

2. Osetljivost na mirise i ukuse

Mirisi koji vam nisu bili prijatni, poput mleka ili dima cigareta, postaće još odbojniji. Poznato je da već u najranijoj fazi trudnoće čulo ukusa postaje izrazito osetljivo, čak i na najblaže mirise hrane, poput čaja.

Ako vam zasmeta miris omiljenog parfema, možete da pretpostavite da ste trudni.

3. Mučnina i povraćanje

Osećaj mučnine i povraćanje su sigurni simptomi rane trudnoće. Ako do sada niste posumnjali, vreme je da kupite test.

Na svu sreću, mučnine prestanu nakon 12 nedelja, ali neće ih nužno sve žene osetiti. Po pravilu, mučnina je pozitivna stvar jer povećani nivoi beta-HCG hormona upućuju na rast zametka.

4. Osetljive grudi

Ako grudi počinju naglo da vam rastu i postaju bolne na dodir, to je često pokazatelj da ste trudne. Do te promene dolazi u periodu od šest dana do 6 nedjelja nakon začeća.

Bolne i osetljive dojke su pre svega normalna i uvek prisutna pojava u ranoj trudnoći. Ako je žena trudna više puta, jačina ove pojave se može donekle razlikovati od trudnoće do trudnoće.

Kurir.rs/ordinacija.hr