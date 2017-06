O OVOME NE GOVORE: Tajne koje nam muškarci sigurno neće priznati!

Činjenica je da postoje stvari koje muškarci nikada neće izreći naglas ili priznati ženi. Oni ih radije drže u tajnosti ili izostavljaju neke detalje koji bi mogli da povrede vaša osećanja ili izazovu neke probleme.

Međutim, gledajte na to isto kao da vi same imate sopstvene tajne koje ne otkrivate svojim momcima ili muževima. To je sasvim normalno. Evo nekih malih tajni koje nećete nikada (ili ćete vrlo retko) čuti da govori vaš dragi.

"Volimo da gledamo druge žene"

I nemojte se praviti da vas to iznenađuje. To svi znamo i činjenica je da muškarci (kao i mi žene) vole da pogledaju zgodnu ženu i okrenu se za njom. To je urođena reakcija, potpuno van kontrole, i što je još važnije – sasvim je nebitna. Nemojte to uzimati k srcu. Svaki normalan muškarac ima potrebu da gleda druge žene, a sve dok je samo to u pitanju zaista nemate zašto da brinete.

"Mi i dalje volimo da gledamo porniće"

Ne mora da znači da ih gledaju često, ali muškarci vole porniće. A bili bi i te kako srećni da žene napokon prihvate tu činjenicu. I zapravo žele da ih žene gledaju s njima. I da tu nema neke veće rasprave. Ne zato što im mi nismo privlačne, već ih vole i njima to ne predstavlja nikakav problem ili nešto neobično. A iz istog razloga ne bi trebalo da zabrinjava ni vas.

"Super je kada imate ženski izlazak"

Ima devojaka i žena koje ni u kom slučaju ne žele da ostave svog dragog samog, a kamoli da izađu bez njega i slično. Nemojte da budete jedna od njih. Muškarci to naprosto mrze. Jedna od boljih stvari koju oni vole jeste i da provode vreme sami. To znači da oni tada mogu da rade šta god žele – bez vas. Nebitno da li se radi o igranju igrica na kompjuteru, čitanju knjige, izlasku na pivo – nemojte im to uskraćivati. Pritom, mala odsutnost je dobra.

Više ćete se voleti.

"Srećni smo kada prve spomenete važne teme"

Iako se ponekad čini da muškarci zaista ne vole da razglabaju o "važnim" temama, nije tako. Oni su srećni kada pokrenete teme koje se tiču veze, braka, dece... Naravno, ako to učinite u pravo vreme. Muškarci poštuju teme velikih razgovora, a pogotovo kada to učinite opušteno i bez pritiska na njih. Pritiske zaista ne vole.

"Ne volimo previše šminke"

Priznajmo, dešava se da žene preteraju sa šminkom. A muškarci to uopšte ne vole. Još sat nakon što vas je poljubio razmišljaće o tome ima li vašu šminku na svojim usnama. Ko bi to želeo? Nemojte da preterujete sa šminkom, pogotovo kada ste same s njim.

"Primećujemo kada vas drugi muškarci gledaju"

Možda se ponekad i prave da ne vide, ali zapravo sve snimaju svojim očima. To izaziva u muškarcima osećanja između ponosa i ljubomore.

"Volimo komplimente"

Muškarci obožavaju da čuju kompliment od žene koju vole. Isto kao što bi oni vama rekli da izgledate sjajno, tako i oni vole da čuju koju lepu reč o svom izgledu. To će im izmamiti osmeh na lice, bićete im draže, a i više će se truditi oko vas. Pohvalite ih, recite im koliko ih volite, koliko su divni i – isplatiće se, verujte.

"Bili smo nervozni kada smo prvi puta spavali s vama"

Naravno, glumili su da nisu uopšte nervozni. Ali duboko u njima kopkale su ih razne stvari i činjenica da se možda ne osramote, da vas ne iznevere i slično. Ko bi rekao, zar ne?

"Ponekad nemamo volju za seksom"

Da, moguće je. I istinito. Ponekad su i oni umorni i pod stresom ili jednostavno nemaju volje. Nemojte zato odmah misliti da je u vama problem ili da nešto nije u redu.

(Kurir.rs/Super žena)