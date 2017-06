JUTARNJA RUTINA: Ovako treba da započnete dan prema horoskopskom znaku!

Jutarnja rutina mnogima jako važna jer olakšava život i čini ga manje haotičnim.

Kako bi što učinkovitije iskorisiti jutro i oblikovali ga prema svojoj ličnosti, otkrivamo kako bi trebala izgledati vaša idealna jutarnja rutina prema horoskopskom znaku.

Ovan

Budući da volite jutra puna energije, izaberite aktivnost od koje će vam srce brže zakucati. Mnogi Ovnovi vole da vežbaju ujutru. Seks isto nije loš izbor. Doručak koji ćete pojesti u hodu najbolji je izbor za vas jer za vas nije opcija sedeti i jesti polako u miru. Ne treba vam puno vremena da se obučete, stoga se ne morate buditi mnogo ranije. Nakon što se istuširate, spremni ste za akciju.

Bik



Volite lagana i smirena jutra. Slušanje instrumentalne muzike dok se sprema ujutro za posao na njega deluje vrlo umirujuće. Vežbanje ujutru jednostavno nije za vas Bika. Radije vežbajte popodne, nakon posla.

Blizanac



Super ste društveni ujutru. Jutro je za vas najbolje vreme za druženje s porodicom i prijateljima, bilo putem telefona ili Fejsbuka.

Rak



Idealno jutro uključuje preuzimanje brige oko drugoga, ali i sebe. Dan započet tuširanjem ili kupkom pre nego što se fokusirate na druge stvari oko sebe savršeno bi vam odgovarao. Napravite doručak za porodicu, ili jutarnju kafu ili pošaljite poruku prijatelju koji priređuje zabavu kod kuće i pitajte treba li mu pomoć.

Lav



Volite mirna jutra i kada sve možete držati pod kontrolom jer vas iz ravnoteže vrlo lako mogu izbaciti neočekivane situacije.Ako delite kupatilo sa nekim ko je nedosledan u svojoj rutini, uspostavite jutarnji raspored tako da se ne iznenadite kada zateknete nekoga pod tušem u vremenu kada treba da pere zube. Budući da ujutro niste najbrži, uzmite još vremena kako bi sve stigli i na vreme izašli iz kuće.

Devica



Usmereni ste na jedan cilj. Možete napraviti listu kućnih poslova, poput iznošenja smeća, koju ćete obaviti. Nemojte brzati, ali dobro procenite koliko imate vremena ujutru. Ostavite nešto vremena i za tuširanje.

Vaga



Ujutru volite potrošiti vreme na svoju frizuru i šminku, stoga je mala verovatnoća da ćete zabiti glavu pod jastuk nakon što vam zazvoni alarm. Volite da ulažete puno energije u svoje veze, stoga učinite nešto lepo za svog partnera rano ujutru. Možete mu skuvati kafu ili ostaviti slatku poruku.

Škorpija



Pravi ste zavisnik od vesti, s toga ustanite ranije i pročitajte vesti, a nakon toga se posvetite vežbanju, koje vam nikada ne pada toliko teško.

Strelac



Volite da vam svaki dan ima svrhu. Probuditi se rano, vežbati ili potrošiti vreme na neki projekat. Odani ste poslu koji radite i ne odlažete svoje obveze.

Jarac

Jutro bi prema vašem znaku bilo idealno započeti nekim poslom. Disciplinovani ste i pre nego što izađete iz kuće volite da završite posao koji ste započeli. Budući da već imate ''formulu'' za odeću, imate dovoljno vremena ujutru za druge stvari.

Vodolija



Možda ćete se kritikovati jer se niste držali rasporeda, ali stvarnost je da se to neće dogoditi. Ako se želite da ustanete rano i vežbate, odlično. Ako vam se spava malo duže, odspavajte ali pazite da ne zakasnite na posao. U svakom slučaju, uzmite vremena za aktivnosti koje volite.

Riba



Udobno i smireno, to je vaš moto. Ako vam vreme dopušta, napravite kafu i doručak koji ćete pojesti u krevetu. Uz to pročitajte novine. Nakon toga se polako istuširajte i spremite za novi početak dana. Ključ je samo da se dignete dovoljno rano da to sve stignete.

Kurir.rs/Zadovoljna.hr, Foto: Profimedia