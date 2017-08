ZA SVAČIJI DŽEP: Otkrivena tajna kako možete izgledati i do 6 godina mlađe i to odmah!

Kako bi izgledale mlađe i privlačnije, žene se, ako imaju mogućnosti, podvrgavaju različitim tretmanima. Međutim, jeste li znali da postoji jedan vrlo lak način kako da u trenutku izgledate šest godina mlađe? Verovali ili ne, metoda je miris grejpa.

foto: Profimedia

Ova metoda je potpuno neinvazivna i zapravo uopšte ne menja vaš fizički izgled. Nije ni skupa (dobro, neke varijante mogu biti skuplje (parfemi), ali podjednako dobro funkcioniše i ona jeftina varijanta). A metoda je…

Verovali ili ne, metoda je miris grejpa. Funkcioniše kad god je muški svet u pitanju.

foto: Profimedia

O čemu se ovde radi? Provedeno je jedno prilično opširno istraživanje o tome što sve može navesti muškarce na to da pomisle kako je žena mlađa nego što to jest. Pokazalo se, na iznenađenje svih, da je jedino učinkovito sredstvo - miris grejpa, i to vrlo učinkovito: miris grejpa naveo je muškarce na to da pomisle kako je dama čak šest godina mlađa.

Kurir.rs/novi.ba