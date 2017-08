MOJ MUŽ IMA DEVOJKU SA STRANE, A TO MI UOPŠTE NE SMETA: Svi se zaprepaste kada čuju razlog!

Lola je seksualna terapeutkinja iz Njujorka, a u braku je sa Evanom već deset godina. U vezi su punih 15, a do pre 10 godina bili su monogamni. Lola se potom zaljubila u drugog čoveka a to im je iz korena promenilo brak.

Pre šest godina, posle mnogo svađa, rešili su da probaju otvoreni brak i kažu da sjajno funkcionišu. Njen muž trenutno ima jednu devojku sa strane (Šejlu), a Lola se viđa sa dvojicom muškaraca (Dilanom i Frenkom) i rešili su da opišu kako izgleda jedna nedelja njihovog braka.

NEDELJA

Retka lenja nedelja sa Evanom, uz kafu i doručak u krevetu i mnogo maženja. Večeras se viđam sa Dilanom u hotelu gde često boravimo.

Evan i ja ne govorimo jedno drugom sa kim se dopisujemo. Kada smo tek počeli otvoreni brak, mislili smo da moramo da prijavljujemo sve, a sada više to ne radimo. Nakon dopisivanja sa Dilanom, usledio je seks sa Evanom. Trudimo se da bude što redovniji kako bismo održali svoju povezanost.

PONEDELJAK

Doručkujem sa Evanom i predlažem mu da se vidi sa Šejlom ovog vikenda jer ja neću biti tu a i on nema nikakve planove. Šejla je udata i ima dvoje dece, pa nemaju puno prilika za viđanje. Nekada mi je smetalo kada se on viđa sa Šejlom a ja nemam nikakve planove, ali sada mi ni to nije nikakav problem. Ionako smo u proteklih 15 godina radili mnogo stvari zajedno, sada je vreme da to radi sa nekim novim.

foto: Profimedia

UTORAK

Miran dan u kome radim od kuće. Ustajem rano, odgovaram na mejlove, a onda sa Evanom odlazim do radnje. On odlazi na posao, ja radim od kuće, uveče ga dočekujem sa večerom pa idemo ranije u krevet.

SREDA

Javio mi se Frenk, u poslednje vreme se retko viđamo. Predaje muzičko i oženjen je pa nema puno vremena, i viđamo se kad se uskladimo, ali meni je to u redu. Proveravam sa Evanom da li je imao neke posebne planove sa mnom, i kako nije viđam se sa Frenkom. Pre izlaska Evanu ostavim večeru, pošto imamo raspored ko kad pravi obroke, a to veče bio je red na mene. Pored toga, pre toga sam i napunila mašinu i očistila kuhinju. Evan se vratio ranije sa posla pa me je odbacio do Frenka. Njegova žena takođe zna da se viđam sa njim.

foto: Profimedia

Frenk mi je poklonio male minđuše u obliku klitorisa. Sa njim imam poseban, sado-mazo odnos koji nemam sa ostalom dvojicom, redovno koristimo i seks igračke. Ipak, zamolila sam ga da mi ne ostavlja masnice jer ću se uskoro videti sa Dilanom, pa ne znam kako bi on reagovao na to. Nakon seksa, nameštam krevet. To je moj poseban pozdrav Frenkovoj ženi, i tako zna da sam bila tu pošto Frenk nikada ne rasprema posteljinu. Posle toga, vraćam se kući, večeram i gledam TV sa Evanom. Ranije je bilo nategnuto kada se vratim sa takvih sastanaka. Sada je opušteno i on me pita jesam se lepo provela. Pokazala sam mu minđuše.

ČETVRTAK

Ovo mi je naporan poslovni dan, pa nemam vremena ni za Evana ni za ostalu dvojicu. Frenk se javlja da pita kako sam. Inače, nemamo neke formalne nazive za svoj odnos. Zovem ga "moj čovek", jer mi nije ni dečko a ni muž.

PETAK

Evan i ja idemo na večeru sa prijateljicom. Svi naši prijatelji znaju da imamo otvoren brak i ne iščuđavaju se, ali nam se dive što tako lepo funkcionišemo sa toliko osoba u braku.

SUBOTA

Evan se viđa sa Šejlom, a ja mu biram odeću pošto idu u otmeni restoran. Ja se posle posla viđam sa Dilanom, uzimamo palačinke za poneti i odlazimo u hotelsku sobu. Javljam Evanu da je sve u redu i želim mu laku noć. To radimo uvek, sa kim god da smo.

NEDELJA

Budim se pored Dilana i ponovo vodimo ljubav, pijemo kafu, doručkujemo i rastajemo se. Posle toga, odlazim u šoping i čekam Evana. Večeramo a onda dremamo na kauču.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Redbookmag.com, Foto: Profimedia)