KOJA JE VAŠA OMILJENA PESMA? Pronađite favorita na hit majicama!

Srpska muzička scena je dala mnoge hitove, pesme za koje se mnogi emotivno vezuju, one u kojima se pronalaze, koje ih pogađaju, kao i one pesme čiji nam ritam jednostavno samo jako prija. Neretko su melodije koje slušamo neiscrpan izvor inspiracije umetnicima i kreativcima, pa tako je i NOSAM našao inspiraciju u mnogim domaćim pesmama i tako su nastale neke od najgotivnijih majica ovog Brenda.

Bacila je svemir zeku

Verovali ili ne, mnogi domaći hitovi su nastali iz istinitih ljubavnih tragedija. Svima dobro poznata pesma grupe Indexi, Bacila je sve niz reku, zapravo je ljubavna priča o pevaču Davorinu Popoviću i misteriozne, anonimne devojke iz Sarajeva koja je kako se polemiše ostala trudna sa njim i bez njegovog znanja abortirala i otišla u Ameriku, od kada je više nikada nije ni video. Jednom, na koncertu u Švedskoj, Davorinu se učinilo da je ugledao u publici, pa je sjurio sa bine, ali nažalost, to nije bila ona. Život piše tužne priče, a žena zauvek živi samo kada je voljena od strane pesnika, opevana najlepšim stihovima, pevana nebrojano puta od strane potpunih stranaca, poznatih muzičara, ali i svakodnevnih anonimusa. Naša ideja je bila da ova legendarna priča živi kroz jednu od naših majica, samo u malo veselijem izdanju. Tako je naš zeka stigao do svemira i usrećio sve ljubitelje ove ljubavne priče. Majice su dostupne u muškom i ženskom modelu, po ceni od 1400rsd, za belu boju, OVDE ih možete poručiti, ili pozivom na broj 011/4420-502 radnim danima. Crne majice OVDE možete poručiti, po ceni od 1500 rsd.

foto: Promo

Hodam sad kao zonbi

Veliki smo ljubitelji filmova, i još uvek se sećamo svih filmova ExYu kinematografije, nezaboravljenih klasika i onih kroz koje smo proživljavali naše detinjstvo iznova i iznova. Film Crni bombarder je jedam od omiljenih filmova tadašnjice. BOOM-92 je na pragu novog milenijuma radio stanica koja poseduje samo jedan mikrofon i mnogo bubašvaba. "Crni" je popularni radio voditelj bez dlake na jeziku. Kroz avanturu sa otkačenom pevačicom garažne rok-grupe, tražeći sebe, pronalazi samo nespokoj. U psihodeličnoj višepartijskoj zemlji koja je na ivici anarhije, ali spremna za put u svemir, njih dvoje žive na jedini mogući način, kao borci. "Crni" odlučuje da napravi svoju radio stanicu "Crni bombarder". Dok juri kroz grad praćen klicanjem svojih slušalaca - navijača, "Crni" zna da mu ne treba život od hiljadu godina, ni put u svemir. On je čovek-meteor, heroj za jedan dan. Muzika iz filma, pesma “Hodam sad kao zombie”, u interpretaciji Anice Dobre i praskavi nemački u refrenu inspirisali su nas da napravimo jednu simpatičnu majicu. U ime svih boraca protiv današnjeg režima, u slavu svim bombarderima našeg 21-og veka!

Majice su dostupne u muškom i ženskom modelu, u crnoj i beloj boji, po ceni od 1500 rsd za crnu i 1400 rsd za belu boju, OVDE možete poručiti belu, a OVDE crnu varijantu, ili pozivom na broj 011/4420-502 radnim danima.

foto: Promo

Let’s go to the mountains

Ako je neko mogao da prožima svoje hitove kroz sve generacije, od naših baka i deka, pa našim roditeljima, a onda smo i mi stigli na red, tek tada shvatamo koliki je evergreen zapravo grupa Bijelo dugme. Rok grupa koja pomera granice vremena svojim pesmama. Nama je u ovim vrelim danima posebno draga pesma “Hajdemo u planine”, i potpuno razumemo zabrinutost zbog dragine gole guze, a kako smo se i mi nagledali svega i svačega, vreme je za planinski vazduh i osveženje! Naravno da bi reset bio potpun, neophodna je i majica koja će sve to da proprati, tako da.. Voila: Let’s go to the mountains! Mi osveženi, žene srećne i obučene, a mi još srećniji jer neka tamo džukela neće gledati dude i guzu naših lepših polovina. Majice su dostupne u muškom i ženskom modelu, po ceni od 1400 rsd, OVDE ih možete poručiti, ili pozivom na broj 011/4420-502 radnim danima.

foto: Promo

Mile disco lover

Ne postoji niko ko nije gledao Brenine duge noge u filmu “Tesna koža”. Kako se tada nalazila na granici između kafane, u kojoj je počela karijeru, i medijskog puta na kom će postati najpopularnija zvezdana Balkanu, ne čudi što Brenu zatičemo upravo u kafani, ali sa predstavnikom realne ekonomije – direktorom velikog društvenog preduzeća – u centru pažnje. Srećko Šojić, karikatura tadašnjih (a i - budimo realni, sadašnjih) direktora , traži od konobara da Brena peva “Mile voli disko”, jer hoće da “uz kafu uvali i ventilatore”. Ceh, naravno, plaća preduzeće: Šojić tvrdi da pesmu ne sluša zbog sebe, već zbog dobrobiti državne ekonomije. Naravno, uskoro kreće i pesma o harmonici koja svira disko i na taj način rešava spor dvoje zaljubljenih oko životnih stilova i kulturnih potreba (moderni disko-Mile i tradicionalna folk-devojka). Tako je u istoriju naših naroda ova scena ušla s debelim razlogom: ona sadrži neuralgične tačke tadašnjeg društva, jer opisuje bahatost direktora društvenih preduzeća, ali uz laku notu i šaljivu numeru o hibridnoj modernizaciji, koju u kafani peva najveća pop zvezda Jugoslavije, usred dekadentne faze socijalizma. Iako su stvari sada malo drugačije, nama se ipak više dopada disko Mile, pa apropo toga i ovu majicu svrstavamo u omiljene. Majice su dostupne u muškom i ženskom modelu, po ceni od 1400 rsd, OVDE ih možete poručiti, ili pozivom na broj 011/4420-502 radnim danima.

foto: Promo

Još fenomenalnih majica možete pronaći OVDE.