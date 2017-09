REŠITE IH SE ŠTO PRE: Zbog ovih jutarnjih navika dobijate na težini!

Jutro je jako važno kada je u pitanju tvoja kilaža. Ne zvuči baš pouzdano i logično, ali brojni naučnici su dokazali da određene jutarnje rutine mogu dosta da utiču na to da dobiješ na težini.

Zato, ako želiš da tvoje dijete i planovi vežbanja dovedu do rezultata, probaj da se pridržavaš novih navika kako bi dostigla svoju figuru iz snova.



PREVIŠE SPAVAŠ

Čula si alarm na budilniku, ali nisi ustala na vreme? Poznato je da nedostatak sna podiže količinu kortizola u organizmu zbog čega nam se povećava apetit. Studija je otkrila da negativan uticaj na težinu ima i preterani noćni odmor. Pokazalo se da osobe koje spavaju više od 10 sati imaju viši indeks telesne mase od onih koji to čine do 7 do 9 sati tokom noći.

foto: Profimedia

NE NAMEŠTAŠ KREVET

Istraživanje je otkrilo da osobe koje svakog jutra slažu krevet imaju 19 posto više šansi da će se dobro naspavati tokom noći u odnosu na one koji to ne čine. Možda će se na prvu loptu činiti smešno, ali osobe koje nameštaju krevet pokazuju i neke druge pohvalne navike, kao na primer, skloniji su spremiti zdravi obrok za posao, a pokazali su se i boljim u raspoređivanju kućnog budžeta. Osobe koje su se naspavale nemaju potrebu za slatkim i kaloričnim izvorima energije tokom dana što pozitivno utiče na figuru i održavanje telesne mase.

foto: Shutterstock

NE MERIŠ SE

Istraživači su proučavali navike 162. žena i muškaraca tokom dve godine. Analiza je pokazala da su u gubitku kilograma bile uspešnije osobe koje su se merile svakog jutra, jer su tako kontrolisale unos hrane tokom ostatka dana. Studija je pokazala i da je najbolje meriti se odmah nakon buđenja, jer je tada težina najniža u danu.

foto: Profimedia



PRESKAČEŠ DORUČAK

Osobe koje započinju dan uravnoteženim obrokom od 600 kalorija imaju manje šansi da pate od naglih napada gladi, nego oni koji za doručak pojedu oko 300 kalorija nemasnih proteina i ugljenih hidrata. Do ovog saznanja došli su istraživači koji su otkrili da je lakše pridržavati se kalorijskih ograničenja u toku danu ako jutro započnete s pravim doručkom.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Cosmopolitan.rs, Foto: Profimedia)