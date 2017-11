PRIHVATILA GA JE NA FEJSBUKU ZA PRIJATELJA I TADA SE NJEN ŽIVOT PRETVORIO U KOŠMAR: Sada znam celu istinu, ali horor i dalje traje!

Navodno se čovek predstavio kao italijanski modni dizajner koji živi u Kvinslendu, a 65-godišnja Patriša nije mislila da će joj druženje sa njim doći glave. Ispostavilo se da je on prevarant iz Nigerije koji joj je na prevaru uzeo skoro 100. 000 australijskih dolara.



“Nikad nisam bila na sajtovima za upoznavanje partnera i koristila sam Fejsbuk samo zbog posla. Kada mi je stigao zahtev za prijateljstvo, pomislila sam, to ne može da mi naškodi, zar ne? Tada sam prolazila kroz težak period u životu. Dugo sam bila sama”, rekla je ona. Karlos je tečno govorio engleski, a pošto je bio udovac, sa Patrišom je brzo našao zajednički jezik. Tako je onlajn dopisivanje brzo preraslo u visečasovne razgovore telefonom. Sve dok Patriša nije posumnjala.

“Jednom kada smo razgovarali, imao je drugačiji akcenat nego što sam navikla. Sada kada znam celu istinu, bio je to afrički akcenat. Karlos je zapravo bio Nigerijac”, rekla je prevarena Patriša. Kada joj je zatražio 600 australijskih dolara, jer mu kreditna kartica nije bila validna, sumnjičava Patriša mu je ipak poslala novac. Taj dug samo povećavao, čak mu je jednom poslala 7.000 dolara u Maleziju, radi izrade dokumenata.

Tokom jednog razgovora, čula je Karlosovog advokata u pozadini, što joj je ulilo nadu da je sve regularno i da će joj njen dečko vratiti pare. Kada je trebalo da joj vrati novac, rekao je da mu banka ne dozvoljava da joj uplati tu veliku količinu novca, već da će joj poslati poštom i poslao joj je i broj za praćenje pošiljke sa novcem. Međutim, onda su joj navodno naplatili neke velike naknade na aerodromu za paket pa je i to platila. Kada je njen novac trebalo da joj konačno stigne, dobila je poziv u kojem joj je rečeno da su "Karlos" i njegov advokat doživeli udes i da im je potreban novac za medicinske račune. Tada je konačno shvatila da je prevarena.



"Nisam mogla više da mu plaćam to sam mu rekla. Ubrzo nakon toga on se čudesno oporavio, ali ja sam tada prestala da govorim sa njim", rekla je ona.

Patriša je otišla u policiju, ali su oni rekli da ne mogu ništa da učine. Posle dva meseca se opet čula sa "Karlosom", on je rekao da je to samo "užasan nesporazum". Kada mu je rekla da zna da je on prevarant, rekao joj je samo: "Uhvati me ako možeš, draga!".

