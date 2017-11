MARIJA IMA 24, NJEN LJUBAVNIK 53 GODINE: Pored njega ima dečka (26), a detalji ovog trougla šokirali su svet!

Naime, njen dečko je divan prema njoj i tri godine su u vezi, ali ga vara sa, ni manje ni više, nego sa njegovim ocem!

"Tu nema nikakvih osećanja, ali seks je fenomenalan. Ipak, prošle godine sam dva puta raskidala sa svojim dečkom jer mi se nekada činilo da me uzima zdravo za gotovo i da više vremena provodi sa svojim društvom nego sa mnom. Ipak, u poslednje vreme se mnogo više trudi", otkrila je Marija.

Ona je otkrila i kako su krenule nevolje, tačnije, kako je počela da se viđa sa njegovim ocem.

"Nevolja je počela kada smo pre oko šest meseci poslednji put raskinuli i njegov tata je svratio do mene kako vidi kako sam. Pozvala sam ga unutra, razgovarali smo. Usred razgovora me je nešto uznemirilo, on me je zagrlio da me uteši i... počeli smo da se ljubimo.

Od poljupca smo brzo došli do seksa, a to je bilo neverovatno iskustvo. Posle toga se izvinio, ali ubrzo smo počeli da se dopisujemo i da se dogovaramo za viđanje, seks. Nalazimo se redovno jednom nedeljnio, kada smo slobodni. To uvek bude u autu, u lokalnoj šumi. Naša veza je potpuno fizička, neverovatno me privlači i zato sve još uvek i traje.

Mrzim sebe zbog toga što radim, želela bih da prestanem. Ni moj dečko to ne zaslužuje, to je izdaja. Ako ne prestanem da se viđam sa njegovim tatom, ne znam kako ću ga pogledati u oči. Ne spavam, toliko sam pod stresom da mi je fizički jako loše", rekla je uznemirena Marija.

Šta biste joj vi posavetovali?

