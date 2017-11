GOJE VAS, A NE ZNATE: Sve dok budete jeli ove 4 namirnice, nikada nećete smršati

Ovo je lista od četiri namirnice koje debljaju više nego što mislite.



GAZIRANA PIĆA



To što na limenci piše "zero", odnosno nula kalorija, ne znači da je to piće dobro za vas i da ga je dobro piti dok ste na dijeti. Sokovi s veštačkim zaslađivačima iako se reklamiraju kao zdrava zamena za pića sa šećerom, zapravo mogu da izazovu pravi haos u organizmu. Zato bi najbolje bilo da ih u potpunosti izbacite iz vašeg menija i da umesto njih počnete da pijete sveže ceđene sokove od voća i povrća.



PRŽENA HRANA



Osim što su napravljene od mesnih otpadaka, viršle i ostale mesne prerađevine sadrže puno soli koja zadržava višak vode u telu. Ako želite da se hranite zdravo, zaboravite na viršle, paštete i salame.

foto: Profimedia

MARGARIN



Ne dozvolite da vas zavara to što je margarin na biljnoj bazi – reč je o hidrogenizovanoj biljnoj masti, poznatijoj kao "smrt za celi organizam". Jedini razlog zbog kog se ljudi okreću margarinu umesto maslacu je njegova cena, jer je višestruko jeftiniji, ali bilo bi puno bolje da jednostavno jedete manje, ali kvalitetnije.



VIRŠLE



Salame i viršle, zbogom! Osim što su napravljene od mesnih otpadaka, viršle i ostale mesne prerađevine sadrže puno soli koja zadržava višak vode u telu. Ako želite da se hranite zdravo, zaboravite na viršle, paštete i salame.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/healthline.com, Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir