ALEKSANDRA SE PORODILA U 17. GODINI, PA DALA SAVET ŽENAMA: Majka ne sme sama da odgaja dete, bitna su oba roditelja!

Većina nas želi da svoj život isplanira. Aleksandra je isto tako zamišljala da će prvo završiti školu, fakultet, zaposliti se, pa tek onda osnovati porodicu.



"Saznala sam da sam trudna sa16 godina. Rekli su mi da je zdrav plod i da bi bila šteta da abortiram. Oboje smo rešili da je to to. Biću mama i to je jedino što me je tada zanimalo"



I dete je odlučila da zadrži. Okolina je negodovala, osuđivali su je i pitali kako je moguće da se u 21. veku slučajno dogodi maloletnička trudnoća, ali iz te perspektive bila je to prava ljubav. Danas ima dva sina. Šesnaestogodišnjeg Luku i Miloša kojeg je rodila u 20. godini. Njihovo detinjstvo bilo je i njeno.

foto: Printscreen

"Odrastala sam sa njima, odrastala sam sa svojom decom. Onda sam počela da smišljam čime ću da se bavim, jer nisam htela da samo budem domaćica sa osnovnom školom. Htela sam da se bavim nečim što volim. Sada imamo drugarski odnos, sve mogu da joj kažem i dobro me posavetuje i mnogo mi pomogne"



Možda je u njenom slučaju danas sve kao u bajci, ali ona za mlade ima jasnu poruku.



"Ukoliko nisu sigurni da je partner pored njih pravi, treba obavezno da koriste kontracepciju da ne dođe do abortusa ili neželjenih trudnoća, pa da kasnije majka sama podiže dete, jer je bitno da oba roditelja budu uključena u sve to."



Kurir.rs/B92, Foto: Printscreen

