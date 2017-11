(FOTO) REKLI SU MI DA SAM LUDA: Ova Srpkinja je završila farmaciju i napustila plaćen posao! Danas zarađuje milione i u svetu je obožavaju!

Ona je uspela u onome što je zamislila. Jedna je od mlađih Srpkinja koja je za neke imala "posao iz snova". U farmaceutskoj kompaniji u Londonu, Tamara Kalinić je vredno radila, a onda je odlučila da da otkaz.



"Bavim se blogingom sedam godina, ali posldenje dve godine živim samo od toga. Pošto je farmacija moje zanimanje, to je bio posao koji mi nije bilo lako da napustim. Tek dve godine živim od ovoga, a poslednja godina je bila baš uspešna", započinje Tamara priču i otkriva kako su roditelji reagovali kada je rekla da napušta farmaciju.

"Pošto sam radila u apoteci, svaka pauza za ručak mi je bila na kompjuteru da stavim novi blog post, da vidim da li imam neke nove mejlove. Tako da sam radila svaki slobodan trenutak na blogu iako sam imala posao u apoteci. Svi su mi govorili da sam luda, roditelji su mi govorili da je to neki prolazan hobi, da nema ništa od toga, zašto sam se toliko školovala da bi se sad bavila modom. Ali to je bila tolika moja strast i želja, ja sam to toliko želela da sam bukvalno radila vikendima, ujutru, pre psolea, na pauzi, posle posla...", rekla je Tamara. S obzirom na to da radi sa profesionalnim fotografima, kaže ne želi da se njene slike previše obrađuju.

"Želim da moja estetika bude prirodna, da sam uvek u svom elementu". Tamara je svima želela da pokaže da novac može da se zaradi i bez golotinje.

"Ja želim da pokažem ljudima da je moguće dostići uspeh u svetu mode i da se ne skidate, čak naprotiv - da se oblačite. Moda je moje zanimanje i nema smisla da se skidam", rekla je blogerka.

