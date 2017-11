(FOTO) SAMO TI JEDI TAJ SLADOLED, DEBELA: Posle ovih reči sve se promenilo! Donela sam odluku i nisam verovala da ću ovako izgledati!

Jednom takvom prilikom rešila je da snimi i video koji je ubrzo postao viralan.



"Odakle tim ljudima hrabrost da tako vređaju? Šta imate od toga što ste me izvređali i naterali me da plačem punih 20 minuta? Šta ste tačno time postigli? Da li ste svesni da, da sam malo labilnija, jednom takvom rečenicom možete da me oterate u samoubistvo?" jedno je od mnogih pitanja koje je Šona postavila u snimku koji je postao viralan. Ono što je tada rekla je i da je već duže vreme na dijeti. U trenutku kada je nastao snimak, već je skinula 15 kilograma. A kako je snimak nastao u avgustu ove godine, lako je ispratiti i napredak koji ona redovno apdejtuje.



"Odreći se slatkiša, testa, svih poslastica je teško, naročito ako ih celog života neumereno jedete. I meni je teško i taj sladoled trebalo je da mi bude nagrada za trud koji sam pokazala, a oni su ga uništili. Ne mrzim nikoga, ni njih, samo želim da skrenem pažnju da ne osuđujete i ne vređate tek tako jer ne znate priču iza onoga što vidite", poručila je tada u snimku Šona.

A prošlog meseca okačila je fotografiju koja je pokazala koliko je napredovala:

"Pre tri godine imala sam 226 kilograma. Danas imam 150. Nikada se više neću vratiti na stanje "pre". Odavde mogu samo da napredujem", poručila je Šona.

