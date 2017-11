AKO NE URADITE TADA, PRETI VAM RAZVOD: Sociolozi otkrili koje godine su savršene za ulazak u brak!

Statističko istraživanje sociologa s Univerziteta iz Jute Nica Volfingera, pokazalo je da se ljudi venčani u tim godinama najmanje rastaju, prenosi Tajm. Ova studija predstavlja značajan pomak, jer su sociolozi do sada verovali da duže čekanje na brak znači i stabilniju vezu jednom kada se partneri odluče da je ozakone.

Volfinger je do svog zaključka došao analizirajući podatke iz perioda od 2006. do 2010. godine, kao i one od 2011. do 2013. godine, dobijene putem nacionalnih istraživanja rasta porodice.

"Šanse za razvod su u opadanju od tinejdžerskog doba, tokom 20-ih i do ranih 30-oh godina, ali nakon toga počnu da rastu kako se bližite kasnim 30-im, pa sve do ranih 40-ih", objašnjava Volfinger. Sa svakom novom godinom nakon 32. rođendana, šansa za razvod raste oko pet odsro, pokazalo je istraživanje. Postoji mnogo razloga zašto su kasne 20-e i rane 30-e najbolji period za početak doživotnog partnerstva s osobom koju volite. Ljudi su tada dovoljno stari da znaju da li se sa nekim slažu ili njima jednostavno upravljaju hormoni.

foto: Profimedia

Do tada su isto tako doneli dovoljno važnih životnih odluka ili su preuzeli veći broj odgovornosti, a verovatno su i dovoljno finansijski situirani da mogu da brinu o nekom, ukoliko dođe do toga. S druge strane, nisu previše stari ni naučeni na usamljenost da bi im bilo teško da se prilagode se na zajednički život sa partnerom, ili uvedu neophodne promene u svoj način života.

Takođe je velika šansa da nemaju bivše supružnike i decu s kojima moraju da dele vreme, finansije ili odanost.

Volfinger kaže da je krivulja ostala ista bez obzira na pol, rasu, poreklo ili porodičnu strukturu, ali i na vreme sprovođenja istraživanja, nivo obrazovanja, veru, seksualnu prošlost ispitanika ili mesto boravka.

foto: Profimedia

"Ljudi koji čekaju da uđu u 30-e kako bi se venčali možda nemaju predispozicije za uspešan brak. Isto tako, ljudi koji se kasnije venčaju ostaju bez potencijalnih supružnika koji su možda bili predisponirani za brak, a već su se skrasili", objašnjava naučnik. Drugi stručnjaci za ovu oblast brzo su iskazali sumnje u verodostojnost novog istraživanja. Tako je Filip Koen s fakulteta u Merilendu izjavio da je njegovo istraživanje, s podacima dobijenim od Istraživača američkih zajednica, pokazalo da to što je neko stariji ne znači da će imati manje uspešan brak.

Prema Koenovoj analizi, savršeno vreme za brak, ako ne želite da se razvedete, je između 45 i 49 godina. Upravo zato je dodao da ljudi ne bi trebalo da donose važne odluke poput trenutka venčanja na osnovu "nekih istraživanja objavljenih na internetu".

foto: Profimedia

(Kurir.rs/RadioSarajevo.ba, Foto: Profimedia)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Budite mudri i sačuvajte ljubav: Ovih 5 stvari iz vaše veze ne otkrivajte čak ni najbližem prijatelju

Kurir

Autor: Kurir