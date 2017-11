TRAŽITE KREATIVAN I PRISTUPAČAN POKLON? Majice domaće proizvodnje sa kul natpisima su sjajno rešenje!

Majice sa kul i duhovitim natpisima su nešto što morate imati! Sa njima ćete biti primećeni, drugačiji i prenećete poruku okolini bez reči. Idealne su za poklon, jer su kreativne, duhovite i, kvalitetne i dostupne su svim veličinama. Obradujte i zasmejte drage ljude!

Kontraverzni poljoprivrednik! Nije tačano napisano, znamo to ali je takva namera bila. Majica za sve kontroverzne poljoprivrednike i one koji bi to voleli da budu. Majice su dostupne u muškom i ženskom modelu, u crnoj i beloj boji. Belu majicu možete poručiti OVDE, po ceni od 1400 rsd, a crnu OVDE za 1500 rsd, ili pozovite broj telefona 011/4420-502.

foto: Promo

foto: Promo

Milanche je Čegevara sa Balkana! Ova neverovatno kreativna majica - Milan Che je dostupna u crnoj i beloj boji, OVDE odmah poručite crnu majicu po ceni od 1500 rsd, a belu OVDE za 1400 rsd, ili pozovite broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

foto: Promo

foto: Promo

Svi smo čuli za staru srpsku rečenicu „kum nije dugme“, ili za onu šaljivu „kume, izgore ti kesa“! Od sada, u malo modernijoj varijanti, ove stare mudrolije možete videti na najtraženijim majicama ovog leta. Majice inspirisane su najvažnijim čovekom u životima svih nas. Želite da vaš kum dobije od vas upečatljiv, a ujedno i originalan poklon? Ili želite da vi nosite ovu majicu, jer ste ponosni kum? Sigurno će izmamiti osmeh na njegovom licu i znaće da uvek mislite na njega. Majice su savršene za leto, od prijatnog materijala, dostupne su u dve boje, beloj i crnoj i mogu se lako kombinovati. Belu majicu možete OVDE odmah poručiti za 1400 rsd, a crnu varijantu majice OVDE za 1500 rsd. Ukoliko želite drugi model majice Kum nije dugme, OVDE može postati vaša u crnoj boji za 1500 rsd, dok OVDE u beloj boji možete da poručite za 1400 rsd. Ili poručite telefonom na broj 011/4420-502.

foto: Promo

foto: Promo

foto: Promo

foto: Promo

Zaboravite na nervozu i prepiranje sa klijentima , jer “klijent nikada nije u pravu!” Koliko ste puta imali situaciju da odradite posao i ponosni predstavite finalni produkt rada klijentu, koji se predomisli, jer ipak ne želi ono što je provobitno tražio, ili jednostavno, smatra da bolje zna vaš posao? Upravo zato je i nastala ova fenomenalna majica. „Klijent nikada nije u pravu“ je majica koja je tu da podseti vas i klijente „ko je šef“. Dostupne su u crnoj i beloj boji, svim veličinama i muškom i ženskom modelu. Belu majicu možete poručiti OVDE, za 1400 rsd, a crnu majicu možete poručiti OVDE, po ceni od 1500 rsd. Ili poručite telefonom na broj 011/4420-502.

foto: Promo

foto: Promo

foto: Promo

foto: Promo

Nov zakon o udvaranju je stupio nedavno na snagu. Kreativni ljudi rešili su da se našale na račun istog originalnim natpisom na majici. Majica sa natpisom Jel smem da ti udelim kompliment je pravi hit! Ova majica će preneti poruku okolini, bez reči. Majice su dostupne u svim veličinama, muškoj i ženskoj varijanti i u dve boje - crnoj i beloj. Ukoliko je vaš favorit bela majica, OVDE je možete poručiti za 1400 rsd, a ukoliko želite crnu majicu, OVDE može postati vaša za 1500 rsd. Ili poručite telefonom na broj 011/4420-502.

foto: Promo

foto: Promo

Ostavite sve u društvu bez teksta ! Hit majice sa natpisom DO WHY GA će svakome ko pokuša da prevede navedeni tekst izmamiti osmeh na lice. Budite drugačiji od ostalih, poručite OVDE, crnu ili belu majicu, po ceni od 1400 rsd. Ili poručite telefonom na broj 011/4420-502.

foto: Promo

foto: Promo

Još fenomenalnih proizvoda, po pristupačnim cenama možete pronaći OVDE.

Promo tekst/Foto: Promo

Kurir

Autor: Kurir