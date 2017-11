TRAŽIO SAM POVIŠICU OD UDATE ŠEFICE: Odvukla me u kancelariju i pružila mi nešto što ću pamtiti zauvek!

Mladić je pokleknuo iskušenju i završio u klinču sa svojom šeficom. Sada traži savet na jednom portalu, od njihove kolumnistkinje Drage Didri jer ima devojku, a želi da ponovi seks sa šeficom.

Ovo je njegova priča:

Draga Didri,

Ostao sam nakon posla kako bih šeficu pitao za povišicu, ali nekako se to završilo seksom u njenoj kancelariji. Radim u multinacionalnoj kompaniji i ta žena mi je šefica tri godine. Ja imam 22 godine, ona 31. Učio sam svoj posao i znam da ga radim dobro. U zadnje vreme sam preuzeo veće odgovornosti, pa mi je otac rekao kako je došlo vreme da tražim veću platu. Jedno popodne prošlog meseca sačekao sam da svi odu pre nego sam prišao šefici, a ona je predložila da o tome razgovaramo u kancelariji.

Objasnio sam joj da smatram da zaslužujem povišicu, a ona je rekla kako ne želi da napustim kompaniju i složila se da me unapredi i da dobijem veću platu. Zatim je došetala do stolice na kojoj sam sedeo i stavila ruke na moja ramena. Sagela se i poljubila me u glavu.

Okrenuo sam se i odjednom smo bili jedno preko drugoga, ljubili smo se i dirali. Vodili smo ljubav na podu njene kancelarije, i bilo je neverovatno dobro. Kasnije se nasmijala i rekla: "Najpametnije je da ovo zadržimo za sebe."

Ja imam devojku. Ona ima 20 godina i zajedno smo 18 meseci, ali seks nam nije ni približno dobar kao što je bio ovaj sa šeficom. Inače, moja šefica je u braku i ima sina, ali nekako ne mogu da je izbacim iz glave. Sada sa mnom razgovara samo kada je reč o poslu i ne znam šta misli o meni. Deo mene oseća sram zbog toga što se dogodilo, a deo to želi da ponovi. Naša kompanija uvek napravi veliku zabavu za Božić i to je uvek u nekom lepom hotelu. Razmišljam da tamo rezervišem sobu i pokušam da nagovorim šeficu da u njoj provede noć sa mnom.

Didri odgovara:

Vaša šefica zna da bi dalje intimno druženje ugrozilo i njenu i vašu poziciju u toj kompaniji. To bi, takođe, moglo da uništi njen brak. Ona je u pravu kad vraća stvari između vas na poslovnu distancu. Umesto da rezervišete sobu, platite sebi taksi, idite kući i dalje se držite od pića. Prihvatite da je to što se dogodilo bilo jednokratno, pogrešno i krenite dalje. Seks sa devojkom možda nije savršen, ali to nije razlog za preljubu. Sada znate kako seks može biti dobar pa iskoristite svoje iskustvo sa šeficom i unesite novi život u intimu sa svojom devojkom. I ona će biti oduševljenija ako joj priuštite više užitka u seksu.

