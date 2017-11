NESVAKIDAŠNJA ISPOVEST PROSTITUTKE (22): Policajci, advokati, sudije... svi me žele, a ja volim samo njega!

Prostitutka je na sudu u Njujorku potvrdila da su njeni klijenti bili policajci, advokati i sudije. Iako se sudi njenom svodniku koji ju je navodno držao zatvorenu i zlostavljao, ona tvrdi da ga voli.



Enkarnacion (22) je rekla da radi šta poželi, te da njen makro Karmik Grant-Bijas, poznatiji kao Majk Blu, "nije stvoren za slabe kučke".



Enkarnacion je potvrdila da je imala "finu klijentelu", te da je uvek tražila da joj plate u gotovini, osim u izuzetnim situacijama.



"Stalne mušterije su mi mogle platiti PayPal-om", ispričala je.

Nada se da će se jednog dana udati za Mikija Blua, te je izjavila da je on nikad nije silio da spava s muškarcima, tvrdeći da je ona bila ta koja je držala stvari pod kontrolom.



Uverena je da je njen makro voli, a smatra da je to dokazao i kad je platio polovinu od 17.500 dolara vrednih plastičnih operacija kojima se podvrgla pre tri godine. Tvrdi da on nije propalica nego dobra osoba, a iako postoje dokazi da ju je fizički zlostavljao, tokom svedočenja je izjavila da se ničeg ne seća.

