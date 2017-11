HEMIKALIJE UGROŽAVAJU ZDRAVLJE: Očistite slivnike BEZ sredstava prepunih OTROVA!

Hvatač dlaka je toliko jednostavna, a toliko korisna stvarčica! Sa njim ćete brže i lakše izvući svu kosu koja je opala tokom pranja i češljanja u kadi. Sve što je potrebno jeste da stavite lanac hvatača dlaka u slivnik, a da plastični deo ostane na vrhu. Dlake i ostale nečistoće se hvataju za lanac i, kada dođe vreme da ih uklonite, samo treba da izvučete lanac i odložite u smeće sve što se nataložilo. Danas hvatač dlaka OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 možete kupiti po SNIŽENOJ ceni od samo 890 rsd i olakšati sebi čišćenje kade. U pakovanju se nalaze 2 komada hvatača sa lancem od nerđajućeg čeilka zbog kojeg će vam hvatač jako dugo trajati.

foto: Promo

Pogledajte u sledećem videu koliko je hvatač dlaka ustvari jednostavan za korišćenje i koliko je efikasan:

A kako bi vaši slivnici bili uvek čisti i kako ne bi dolazilo do zapušenja, jednostavno moprate imati u svom domu i Sani Sticks štapiće! Oni su napravljeni na PRIRODNOJ I bazi učiniće ČUDO u vašem domu! Samo treba da jednom mesečno ubacite 1 komad u slivnik i on će, postepenim razgrađivanjem, sprečiti da se slivnik zapuši. Jako su prijatnog mirisa, biorazgradivi i NE sadrže toksine, a nataložene ostatke hrane, masnoću i druge nečistoće ovi senzacionalni štapici odstranjuju kao ni jedno sredstvo do sada, a OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 se trenutno mogu kupiti po AKCIJSKOJ ceni od samo 590 rsd!

foto: Promo

Pogledajte kako se lako koriste:

Zauvek rešite problem zapušenih slivnika - poručite još danas svoje pakovanje hvatača dlaka po super ceni online OVDE, Sani Sticks štapiće OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999.

Kurir

Autor: Foto: Promo