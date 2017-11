POBOLJŠAJTE ZDRAVLJE I ENERGIJU: Žene posle 30. godine treba da uzimaju ovih 5 vitamina!

Hrana treba da zadovolji većinu naših dnevnih potreba za vitaminima i mineralima, ali sa godinama i zbog konzumacije jela niske nutritivne vrednosti, to postaje sve teži zadatak. Upravo zato mnogi posežu za vitaminskim suplementima.

Suplementi vitamina i minerala u vidu kapsula, šumećih tableta i prahova dobar su način da ojačamo organizam vrednim nutrijentima koje ne dobijamo na druge načine kroz hranu.



Žene u tridesetim godinama života često su fokusirane na prevenciju starenja, održavanje dobrog zdravlja tokom trudnoće, kao i povećavanje energije. Određeni vitamini i minerali pomažu nam u postizanju tih ciljeva, pa je dobro pojačati njihov unos u organizam.



1. Vitamini A i C



Postoje neki vitamini koji usporavaju proces starenja, ali i štite telo od slobodnih radikala koji doprinose razvoju brojnih bolesti modernog doba. Upravo zato svakog dana treba da unosimo barem 15 miligrama vitamina E koji jačaju imunitet, ali i ima anti ejdž efekt. Korisno je uz to uzimati barem 75 miligrama vitamina C koji pomaže apsorpciji vitamina E te smanjuje rizik od srčanih bolesti.

foto: Profoimedia





2. Vitamin B9



Žene koje planiraju trudnoću trebalo bi da pojačatu unos folne kiseline, odnosno vitamina B9 u organizam. Sve žene nakon 19. godine trebalo bi da dnevno unesu barem 400 mikrograma folne kiseline, a trudne žene trebaju barem 600 mikrograma.



3. Vitamin D i kalcijum



Stručnjaci preporučuju ženama ispod 50. godine života unos od 1.000 miligrama kalcijuma svakoga dana, dok bi trudnice i dojilje trebalo da uzimaju od 1.200 do 1.500 miligrama ovog važnog minerala. Suplementi kalcijuma vrlo često dolaze u kombinaciji s vitaminom D koji pojačava njegovu apsorpciju.



4. Gvožđe



Gvožđe je vrlo važan mineral za žensko zdravlje, a pogotovo za dame nakon 30. godine koje imaju obilnije menstruacije ili su trudne. Nedostatak gvožđa u telu uzrokuje umor, povećava šansu od dobijanja infekcija i sprečava telo da održava normalnu telesnu temperaturu. Žene bi trebalo da unose minimalno 18 miligrama gvožđa dnevno, a žene koje su trudne oko 27 miligrama. Treba napomenuti da vitamini A i C olakšavaju apsorpciju gvožđa u organizam, pa ih je dobro kombinovati uz ovaj važan mineral.

foto: Profimedia





5. Magnezijum



Nekontrolisano vam se grče mišići? Često ste umorni? Možda vam u telu nedostaje magnezijuma. Ovaj važan mineral reguliše kontrakciju mišića, pravilne otkucaje srca i rad štitne žlezde. Svakog dana treba uneti 350 miligrama magnezijuma, a trudnice 100 miligrama više. Do nedostatka magnezijuma u telu dolazi kod osoba koje preterano piju alkohol, kafu i preterano unose šećer.



Kako uzimati suplemente:



U multivitaminskim suplementima obično su zastupljeni vitamini A, B, C, D i E. Najbolje ih je uzimati ujutro nakon doručka. Gvožđe je preporučljivo uzimati jedan do dva sata nakon obroka i to sa nekim voćnim sokom.

foto: Profimedia



Kurir.rs/Punkufer.hr, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir