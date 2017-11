ROĐENE POD SREĆNOM ZVEZDOM: 11 običnih žena koje su postale priceze i kraljice! (FOTO)

Megan Markl i princ Hari su zvanično vereni, što znači da će Megan postati još jedna američka princeza. Iako zvanično ne postoji američka kraljevska porodica, mnogo lepih amerikanki je zapalo za oko stranim prinčevima tokom godina, piše Stil.



Ovde ćemo se osvrnuti na američke žene koje su se udale za plemiće i postale princeze, ili u nekim slučajevima čak i kraljice.



Lisa Halabi

Rođena kao Elizabet Halabi u Prinstonu u Nju Džersiju. Majka buduće kraljice Nur bila je švedskog porekla, dok je otac, Nadžib Halabi bio poreklom iz Sirije. Završila je Konkord akademiju i Prinston, a ima i master diplomu iz urbanističkog planiranja. Radila je u Sidneju i Teheranu i jednom prilikom dobila posao u Jordanskom kraljevskom vazduhoplovstvu, gde je i upoznala kralja Huseina od Jordana. Nakon smrti njegove žene kraljice Alije i kratke veze, Halabi se udala za kralja 1978. Uzela je Nur kao svoje ime, inače arapsku reč za svetlo. Od udaje za kralja Huseina, kraljica Nur je postala pokretač, pokrovitelj i rukovodilac niza projekata u oblasti obrazovanja, kulture, ljudskih prava, zaštite žena i dece, očuvanja prirodne okoline i arhitektonskog nasleđa, javne gradnje i urbanističkog planiranja, i rešavanja unutrašnjih i međunarodnih sukoba, često u saradnji sa međunarodnim organizacijama i Ujedinjenim nacijama. Ovaj par je imao četvoro dece i bili su zajedno do kraljeve smrti 1999. godine.

Grejs Keli

Verovatno najpoznatija filmska zvezda na svetu, Oskarovka Grejs Keli, nekako je postala još poznatija kada se udala za Renijea III Princa od Monaka. Grejs je bila na jugu Francuske na Kanskom filmskom festivalu gde se prikazivao njen film “Provincijalka”(za koji je dobila i Oskar), kada je njen tim zakazao slikanje za jedan časopis u kraljevskoj palati. Njen prvi susret sa princom Renijeom je uhvaćen na snimku, a ostalo je istorija. Njih dvoje su se verili do Božića, a venčali već u aprilu. Iako je kneževina Monako sada poznata, u to vreme je bila mala, udaljena zemlja koja je smatrana praktično nepostojećom tako da nijedan predstavnik evropskih kraljevskih porodica nije prisustvovao ceremoniji. Grejs se odrekla glume i preselila u Monako sve do tragične smrti u 52. godini. Par je imao troje dece, Karolinu, Alberta i Stefani.

Li Radzvil

Mlađa sestra Džeki Kenedi, rođena je kao Karolina Li Bovie u Njujorku. Njen drugi brak, tokom 1959. bio je se poljskim princem Stanislavom Albrehtom Radzvilom. Iako je Džeki bila modna ikona tog doba, Li je dugo smatrana lepšom, živahnijom sestrom sa više stila, čak je i nekoliko puta bila proglašavana za najbolje obučenu osobu, mada je i dalje bila u sestrinoj senci. Njen brak sa princom Radzvilom trajao je 15 godina, a imali su dvoje dece Antonija i Tinu. Iako je trenutno u osamdesetim godinama, Li i dalje živi na relaciji Njujork-Pariz.

Rita Hejvort

Hejvort je bila jedna od holivudskih zvezda u usponu kada je upoznala princa Alija Kana, sina Sultana Mahomeda, vođe islamističke sekte. Par se venčao godinu danas kasnije, uprkos činjenici da se Hejvort faktički još uvek bila udata za Orsona Velsa. Rita je ovim činom postala prva “holivudska princeza”. Ova zajednica trajala je manje od četiri godina, zbog Ritine ljubomore i posesivnosti, ali i prinčevih afera, za koje se pričalo da ih je bilo dosta. Iz ovog braka, par ima jednu ćerku princezu Jasminu Aga Kan.

Meri Šantal Miler

Ćerka američkog magnata Roberta Milera, Meri Šantal živela je kao pravi građanin sveta. Odrastala je u porodičnim kućama u Hong Kongu, Parizu, Londonu, Njujorku, Gštadu i Jorkširu. Udala se za prestolonaslednika Grčke Pavlosa, sina svrgnutog kralj Konstantin, 1995. godine i tako postala Njeno kraljevstvo visočanstvo princeza od Grčke. Njihovo venčanje je bilo jedno od najskupljih i najluksuznijih koje London pamti. Imaju petoro dece, a Meri Šantal je osnivač i direktor jednog luksuznog brenda dečije odeće.

Aleksandra Miler

Mlađa sestra Meri Šantal od Grčke Aleksandra udala se za princa Aleksandra von Furstenberga 1995. Godine, sina Dajan von Furstenberg. Njihova ćerka, Talita je nova it devojka u visokom društvu, zet budući kralj Grčke, a par se razveo 2002. godine.

Keli Rondsvert

Američka investitorka sa Floride, Keli Dženi Rondsvert udala se za princa nemačke pokrajine Saksonije Huberta 2009. godine. Venčanju su prisustvovali kralj Karl XVI Gustav i kraljica Silvija od Švedske, kao i princeza Astrid od Belgije. Keli je tako postala Njeno kraljevsko visočanstvo princeza Keli od kuće Saks-Koburg-Gota. Iako verovatno niste čuli za ovu kuću, to je jedna od najcenjenijih u Evropi. Iz nje dolaze princ Albert i rođaka (i žena) kraljica Viktorija. Sve do 1917. ova kuća je nosila ovo ime kada je kralj Džordž V odlučio da, zbog porasta anti-germanizma, promeni ime u Vindzor.

Sara Batler

Sa diplomom iz međunarodnih odnosa, studija razvoja i impesivne biografije koja uključuje rad u Ujedinjenim nacijama, Sara Batler iz Teksasa možda nije izgledala kao savšen izbor za princa sa Srednjeg Istoka. Ali, ona je svoj srećan kraj pronašla sa princom Zaidom bin Raid Zaid Alhuseinom, članom jordanske kuće Hašmit i krunisanim princom Iraka. Tako je postala Njeno kraljevsko visočanstvo princeza Sara Zaid 2000. godine. Par ima troje dece i živi u Njujorku, gde princ Zaid radi kao visoki predstavnik za ljudska prava u Ujedinjenim nacijama, a princeza Sara radi na podizanju svesti o ravnopravnosti žena.

Kendra Spirs

Posle godina radi za Pradu, Kelvin Klajn, Šanel, Iv Sen Lonen i Živanši, Kendra, rođena u Sijetlu, postala je princaza Salva Aga Kan kada se udala za princa Rahima Aga Kana, starijeg sina sadašnjeg Aga Kana, 2013. godine u Ženevi. Par koji živi u Švajcarskoj, ima dvoje dece, a princeza i dalje radi kao model pod svojim devojačkim imenom. Pojavljivala se na naslovnicama svetskih izdanja magazina Vog, kao i u Armanijevim kampanjama.

Houp Kuk

Dok je putovala kroz Indiju 1959. godine, dvadesetogodišnja brucoškinja upoznala je Paldena Tondap Namgajla, princa male himalajkse nacije Skim, u jednom baru. Kada su se venčali, dve godine kasnije, Houp se odrekla američkog državljanstva, a dve godine nakon toga postala je kraljica Houp La. Njihov brak je bio buran, praćen političkim sukobima i neverstvom. Iako su se zvanično razveli tek 1980, pričalo se da je njihov brak gotov još kad je monarhija bila ukinuta, a Skimi aneksirali u Indiju 1975. godine.

Valis Simpson

Ovo je Amerikanka kojoj nije bilo suđeno da bude engleska kraljica. Valis je postala poznata po tome što je zavela engleskog kralja Edvarda VIII toliko da se zbog nje odrekao trona. Jedan od razloga protiv njihovog braka bio je taj da je Simpson iza sebe imala već dva razvoda, što je tada bilo neprihvatljivo za Edvarda kao poglavara crkve. Iako nikada nije ponela titulu Njeno kraljevsko visočanstvo, nakon udaje za Edvarda postala je Vojvotkinja od Vindzdora, njih dvoje su u egzilu proputovali ceo svet od Bahama, Floride, Njujorka do Pariza. Iako nije bila u dobrim odnosima sa kraljevskom porodicom, na Valisovoj sahrani 1986. prisustvovali su kraljica Elizabeta, princ Čarls i Kraljica Elizabeta, kraljica majka. Opelo je držao kraljevski bišop, a sahranjena je pored supruga u Vindzoru.



