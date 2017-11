ZBOG RODITELJA SAM POTISKIVALA SVOJE POTREBE: Nisam smatrala sebe atraktivnom, a sve se promenilo od kada imam neobavezan seks!

Šarlot Emeljanov je sa svima podelila kako se oseća sada, kada praktikuje seks za jednu noć, a kako je bilo nekada kada je slušala svoju porodicu.

"Smejuljila sam se kad bi moje prijateljice pričale o momcima s kojima su imale odnose na zabavama. Fizički nisam mogla izgovoriti reč "penis" a da ne pocrvenim. Jedva sam se usudila da gledam svoje golo telo.

Samu sebe nisam smatrala seksi devojkom. Ja sam oduvek bila slatkica; neiskusna, crvenela bih kad bi neko flertovao sa mnom, nikad se nisam poljubila. Nikad nisam mislila da nešto ne valja sa mnom, samo jednostavno nikad nisam sebe smatrala privlačnom na taj način. U tom periodu života nisam posedovala čak ni jedne jedine tanga gaćice niti sam pomišljala na kupovinu bilo kakvog seksi donjeg rublja. Jednostavno nisam videla smisao u tome.

"Za mene se sve promenilo nakon moje prve ozbiljne veze. Moje iskustvo s mojim tadašnjim dečkom me naučilo da seks nije nikakva nedopuštena aktivnost, kako su me moji roditelji nekad učili. Seks je intiman, no ne treba biti ograničen samo na odnos s ljubavi tvog života. Može biti jednako zabavan i opušten i kad je reč o neobaveznom seksu.

"Onako kako ga ja sada vidim – seks za mene predstavlja moć, snagu i samopouzdanje. Nikad me niko nije odbio u spavaćoj sobi samo zato što mi stomak nije savršeno isklesan. Ni jedan dečko nije odbio da spava sa mnom samo zato što mi grudi nisu nužno "dovoljno velike". No, ono što je još važnije od toga jeste da mi je to iskustvo neobaveznog seksa pomoglo da počnem više da cenim sopstveno telo. Na kraju dana svesna sam da me moji "šlaufići" na stomaku ne čine ništa manje seksepilnom. Na sebi imam to čipkasto donje rublje za 27 dolara i osećam se potpuno genijalno", završila je Šarlot.

Kurir.rs/Net.hr, Foto: Printscreen/Facebook

Kurir

Autor: Kurir