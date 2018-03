SIGURAN PUT DO SREĆNOG KRAJA: Parovi koji imaju ovih 9 navika zauvek uživaju u ljubavi!

TRUDOM DO USPEHA

Konačno je ispitano šta to srećne parove razlikuje od onih manje srećnih, a u pitanju su određene navike.

Pojedini parovi su usvojili određene navike zbog kojih će ostati zajedno do kraja života.

Ove navike razlikuju srećne parove od onih koji to nisu:

Odlaze na spavanje u isto vreme

Studije su pokazale kako su srećniji i bliskiji oni parovi koji imaju usklađene biloške ritmove. Što je i normalno jer se ne događaju situacije da se njemu već jede ručak kada ste vi tek izvukli iz kreveta i poželeli da popijete jutarnju kafu, jedno 5 sati nakon njega.

Kažu "volim te" bezbroj puta u toku dana

Vi znate da on voli vas, zna i on da i vi volite njega, ali svejedno je lepo i zdravo za vezu to uvek iznova čuti.

I dalje imaju samo svoje vreme

Ne morate voleti iste stvari niti iste ljude. Svako treba da ima vremena samo za sebe i stvari koje ga ispunjavaju. Zapostavite li sebe, s vremenom ćete neminovno postati frustrirani i ogorčeni, baš kao i vaš partner, a to je daleko od poželjnog za dugu i srećnu vezu.

Stalno se dodiruju

Ne morate visiti stalno jedno po drugome. Upravo su maleni dodiri oni koji razvijaju intimnost. Držanje za ruku, maženje, uklanjanje trepavice s njegovog obraza... I neseksualni dodiri vas itekako mogu zbližiti.

Razgovaraju o apsolutno svemu

O bitnim stvarima i onim nebitnim. O planiranju sutrašnjeg dana, o izložbi koju žele da posete, o omiljenim filmovima i pesmama, o tome kako žele da im život izgleda za deset godina...

Ne obraćaju toliku pažnju na mobilni telefon

Možda niste ni svesni koliko zapravo vremena kada ste fizički zajedno i vi i on provedete gledajući u telefon... Ugasite ih i posvetite se jedno drugom bez ometanja!

Usmereni su na dobre trenutke

Najlakše je pronaći sitnice, ali i one krupnije stvari koje nas kod partnera iritiraju, te mu iste stalno predbacivati. Usredotočite se na sve ono što jedno kod drugog volite i što vam vraća osmeh na lice.

Dele jedno drugom komplimente

Baš kao što komplimenti pršte na sve strane na početku svake veze, tako bi trebali nastaviti i kasnije. Komplimenti razvijaju samopouzdanje, a nema ništa bolje od toga kada se upravo zbog osobe koju volite osećate srećno, samopouzdano i ispunjeno.

Vežbaju zajedno

Možda ne svakodnevno, ali barem jednom nedeljno. Motivišu jedno drugo i uživaju u zajedničkom konstruktivno provedenom vremenu.

Kurir.rs/Cosmopolitan.hr

