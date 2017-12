PRIMETILI STE DA VAS MUŠKARAC NE SLUŠA: Evo kako da ga naterate da se to promeni!

Verovatno ste primetili da muškarci nekad ne slušaju pažljivo šta pričate, kao da su odsustni. Tada je bitno da pravilno postupite i slušaće vas sa pažnjom.

Muškarci stvarno ne umeju da slušaju, ali uz pomoć ove super jednostavne taktike to će se promeniti.

Izbegnite smetnje



To podrazumeva da mu ne govorite ništa važno dok kuca poruke, gleda na TV-u fudbal, ili radi bilo šta drugo. Evo zašto: most komunikacije između dve hemisfere u njegovom mozgu manji je u odnosu na ženski mozak.



Zato nije u stanju da obradi intenzivniji saobraćaj informacija - što znači da muškarcima multitasking teže polazi za rukom.

foto: Profimedia



Pitajte ga za mišljenje



Svaki put kada započnete razgovor tražeći njegov stav na određenu temu njegov mozak automatski označi to kao nešto važno, pa će pažljivo da vas sluša. Zato mu recite:



"Zanima me tvoj stav o ovome", a onda mu ispričajte to što vam je na umu.



Pređite na suštinu



Otkriveno je da je slušanje vibracija ženskog glasa za muškarce kompleksno, pa oni za to koriste deo mozga koji služi za interpretaciju muzike.



Morate da budete direktni, pošto je on možda biološki uskraćen po pitanju slušanja - i razumevanja - onoga što imate da kažete.

Kurir.rs/ Super žena, Foto: Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Budite mudri i sačuvajte ljubav: Ovih 5 stvari iz vaše veze ne otkrivajte čak ni najbližem prijatelju

Kurir

Autor: Kurir