MUŠKARCI ĆE GARANTOVANO OSTAVITI ŽENU KOJU VOLE U OVE 4 SITUACIJE: Treća stavka ih posebno odbija!

Nažalost, ljubav ne može uvek sve da pobedi. Koliko god da je jaka i da ste rešeni da opstanete kao par, postoje situacije i okolnosti kada će se muškarci jednostavno povući. Možda je zaljubljen više nego što možete da zamislite, ali određene stvari mogu da stanu svemu tome na put… I vodite računa – ponekad je i u vama “problem”.



Želite da ga promenite po svaku cenu



Nažalost, mali broj žena na vreme shvati da se muškarci ne vaspitavaju – to se radi sa dečacima i tinejdžerima… U zrelim godinama, jači pol ima formiranje navike i obrasce ponašanje. Zbog ljubavi je u stanju da promeni neke stvari i napravi kompromise, ali ako pokušate da u potpunosti promenite svog partnera, to se neće dobro završiti. Između ostalog, da li želite da budete sa čovekom koji više nije ono što je bio u trenutku kada ste se u njega i zaljubili? No, problem je i to što će muškarac početi da se oseća nesigurno i kao da nije dovoljno dobar… Vremenom, on će jednostavno krenuti u potragu za ženom koja će ga voleti onakvog kakav on jeste.

foto: Profimedia

Neprestano prigovarate, zvocate i zamerate

Podrazumeva se da ne treba da ćutite i da treba da mu zamerite ako je zaista nešto pogrešno uradio ili vas povredio. Ipak, ne treba banalizovati stvari i zvocati mu za sve i svašta. Neprestani prigovori i stalno traženje grešaka mogu da budu kontraproduktivni, te da učine da se muškarac oseti omalovažavanim i manje važnim. Pasivno-agresivni odnos svakako nije dobar temelj za uspešnu i zdravu vezu.

foto: Profimedia

Mora da vas moli za seks

U svakom zdravom odnosu, seks je jedan od osnova veze. Ukoliko ga nemate, ili ga praktikujete sa neazdovoljstvom i na silu, to će se negativno odraziti na vašu bliskost i povezanost. Seks je važan deo života svakog muškarca, i ako ga partnerka odbija, to će muškarca svakako oterati od nje.



Stalno ga upoređujete s drugim/bivšim partnerima

Možda neće priznati, ali nijedan muškarac na svetu, koliko god da je uspešan, ne želi da ga upoređuju sa drugima, posebno ne sa njegovim prethodnicima. Ako ga stalno stavljate u istu ravnu sa svojim nekadašnjim partnerima i govorite da su bolji od njega, možete ozbiljno da poljuljate odnos. On želi da bude najvažniji i najbolji muškarac u vašem životu, a ne da sluša hvalospeve na račun vaših bivših partnera. Stavite se samo u njegovu kožu – da li biste trpele takvo ponašanje?

(Kurir.rs/Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir