ZAPOČELI STE VEZU, ALI NISTE SIGURNE DA JE BAŠ ON ONAJ PRAVI? Ovi znaci pokazaće da li ste u šemi sa pravim muškarcem ili razmaženim dečakom!

Ako ste se iz nekog razloga upitale da li je vaš partner muškarac ili večiti dečak, trebalo bi da znate da postoje znaci za razlikovanje.

Upali ste u zamku i ne znate da li je vaš izabranik muškarac ili večiti dečak koji nikako da odraste. Da li je on neko na koga možete potpuno da se oslonite?

Ovo su znaci za razlikovanje.

Muškarac govori ono što misli i misli ono što govori...



S druge strane, dečak govori ono što misli da će se vama svideti. Ako njegovi postupci nisu u skladu sa njegovim delima, ispred vas je dečak koji nije spreman da odraste. Reći "volim te" je jednostavnije nego to i dokazati.



Muškarac je siguran u svoj identitet...



Dečak pokušava da se uklopi u društvo. Muškarac zna da je muškarac i nema potrebu da to dokazuje.



Muškarac je ponosan na vaš uspeh...



Večitog dečaka plaši vaš uspeh jer zna da ima posla sa pametnom i samostalnom ženom. Muškarac će vas podsticati da budete bolja verzija i tako ćete se razvijati zajedno.



Muškarac živi za budućnost...



Dečak živi u sadašnjosti. Drugim rečima, ako mu se zaista sviđate, muškarac će sa vama praviti planove. Dečaku će to biti problem.



Muškarca zanima inteligencija...



Dečake zanima samo vaš izgled.

