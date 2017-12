ŽENE, SRPSKI GINEKOLOG VAS PREKLINJE: Prestanite da sušite svoje vagine ovim!

Naime, kako se zna da se bakterije razvijaju u vlažnim sredinama, a žene su posle intimnih odnosa baš takve, verovali ili ne ali počele su da suše svoje vagine fenom!

Ginekolog Mima Fazlagić ističe da ovako nešto nikome nipošto ne pada na pamet.

"To je toliko opasno i medicinski kontraidikovano da nijedan ozbiljan stručnjak takave stvari ne treba ni da komentariše. Takve priče su patologija koje se javljaju u glavama nenormalnih ljudi koji to onda postavljaju na društvene mreže, pa se to širi kao neki trend, a u stvari je strašno opasno", ističe ginekolog.

Međutim, ginekolog iz Njujorka Rakel Dardik je čak istakla da ovo donekle drži vodu.

"Naravno, to se odnosi isključivo na spoljno područje vagine. Gljivice se nastanjuju na vlažnim delovima, pa sušenjem tih delova nakon seksa zaista možete smanjiti mogućnost infekcije. Da biste osušili unutrašnje delove trebalo bi staviti fen za kosu u vaginu, a to nikako ne preporučujem", kaže Dardik.

Postoje brojne stvari koje su do sada žene stavljale u vaginu. Osim pomenutog krastavca, bilo je reči i o jogurtu, vitaminu e, ždralovim jajima (Gvinet Paltrou je odgovorna za ovaj "trend"), a za koje stručnjaci upozoravaju da se ne radi.

(Kurir.rs/Žena, Foto: Profimedia)

