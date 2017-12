OVI HOROSKOPSKI ZNACI SU SPREMNI NA SVE: Evo šta će vam napraviti ako raskinete sa njima!

Možda ste u životu bili u situaciji da zbog ponašanja i karaktera bivšeg partnera, ne samo da ne možete ostati u korektnim odnosima, nego ste se trudili da ga zaobilazite u širokom luku.

Ovi horoskopski znaci teško podnose raskide, a posledice mogu da budu jako ružne.

1. Bik

Kombinacija tvrdoglavosti i posesivnosti čini Bika bivšim iz noćne more. Da li znate filmove u kojima ostavljena bivša devojka ili žena stoji sa hladnim oružjem iznad glavnom glumca? Ako ne možete biti njihovi, nećete biti ničiji.

2. Blizanci

U početku raskid sa Blizancima izgleda, bez previše drame, a onda se odednom pojavi "zločesti blizanac" čija je jedina želja dase osveti i pokaže da niste bili u pravu.

U jednom trenutku će se ponašati kao da je sve u redu i predlagaće vam kafu za sledeću nedelju, a u drugom trenutku će vam prirediti neku neprijatnu situaciju.

3. Lav

Lav ne bi bio toliko loš bivši da nije toliko pun sebe. Jednostavno biste se razišli i to bi bilo to. Ali, zato što Lav ima izrazito visoko mišljenje o sebi, on ne može da shvati zašto ste raskinuli sa njim?

On je pobednik, ratnik, kralj celog svemira i svi ljudi imaju čast što su u njegovom društvu, a vi ste niko i ništa, jedan običan čovek kog je on izvukao iz potpune anonimnosti i pretvorio u zvezdu...

4. Vaga

Ono što Vagu čini paklenim bivšim je sposobnost da izmanipuliše svaku situaciju i okrene u svoju korist. A uz to su još i arogantni, tako da će posegnuti za bilo kojim oružjem (sećanjem ili događajem) pomoću kojeg će vas uveriti da ste vi krivi, a ne oni.

Kad se oporavite od manipulacije i shvatite da zapravo vi niste krivi za sve što vas oni optužuje i da je u pitanju samo izvrtanje činjenica u njihovu korist, on će vas ponovo izmanipulisati.

5. Škorpija

Škorpija nije toliko loša kao bivši partner, koliko je grozna njihova reputacija da su tihi, promišljeni i tajnoviti. Ova kombinacija daje utisak lika iz filma "Psiho" i sama Škorpija zapravo ništa ne mora napraviti.

Osećaćete se loše razmišljajući i pitajući šta je Škorpija naumila, jer kod njegove osvete često može da se dogodi ne znate šta vam je smestio, a smestiće vam takvu zamku da ćete vas mnogo boleti.

6. Ribe

Ako ste raskinuli sa Ribom, zaboravite da ćete se ikad družiti, ili razgovarati, ili se čak sresti negde u gradu a da se on relativno "normalno" ponaša i da se ne osećate kao najgora osoba na svetu.

Ribe nisu sposobne da zaborave i oproste. Zato je najbolje da odmah pokupite svoje stvari i preselite se u drugi grad jer sa Ribama ne možete deliti ni prijatelje, ni mesta izlaska. Njihov prezir osetićete u vazduhu.

7. Rak

Rakovi, za razliku od drugih znakova na ovom nemaju zlu crtu jer su preosetljivi. Suze su neizbežne.

Stajaće ispod vašeg prozora, slaće vam patetične poruke i nikad vam neće dopustiti da zaboravite koliko ste ih povredili i koliko oni još uvek pate za vama.

