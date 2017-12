U DUGOJ STE VEZI A ON NE GOVORI O BRAKU? Ovi signali otkrivaju da nema razloga za brigu!

Ukoliko se vaš partner ovako ponaša prema vama, samo je pitanje kada će načini prvi korak za brak.

1. Iskreniji je s vama i udobnije mu je u vašoj blizini

Imate poverenja jedno u drugo i sada dovoljno poznajete da znate što smete, a šta ne. Sve to omogućava vam da se osećate prijatno, kada ste zajedno, bez ikakve napetosti, a čak i kada ste u tišini, osećate se dobro.

2. Priča vam o ličnim stvarima

Vaši razgovori idu puno dalje od svakodnevnih tema, kao što su kako ste proveli dan, što ste radili ili jeli za ručak. Nije mu više problem da raspravlja s vama o stvarima, o kojima ne razgovara s drugim ljudima. Ozbiljan muškarac nema problem da razgovara sa ženom o viziji svog života, ciljevima i izazovima. On je voljan da to podeli s njom i pokaže ranjivost, bez straha da to nije ponašanje mačo muškarca.

3. Brine o vašim interesima i ambicijama

Muškarac koji obraća pažnju na vaše ciljeve u životu, muškarac je koji se želi zadržati u njemu i pomoći će vam da ih ostvarite. Vaša budućnost je važna za njega, ali pritom pazite na to da njegova dela budu glasnija od reči.

4. Uključuje vas u donošenje važnih odluka

Pre nego što donese odluku, budite sigurni kako će vas pitati za mišljenje, jer mu je ono važno, baš kao što ste mu to i vi.

5. Više ne igra "igrice"

Pritom mislimo na one umne, poput onih kada pročita poruku pa ne odgovori odmah ili ne odgovori na poruku pitanjem, ne vrati poziv, dva dana se ne javi i slično, i koje vam ne dopuštaju da imate autentični odnos s drugim ljudima.

