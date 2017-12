SAMO JEDNA JEDINA SITNICA DOVODI DO LUDILA MUŠKARCE U KREVETU! Tako je jednostavno, a ipak malo koja žena se odvaži na to!

Većina muškaraca “otkida” na ovu “sitnicu” tokom seksa, ali mali je broj žena spreman da ih time i obraduje, posebno ako nisu u dugoj i ozbiljnoj vezi. Reč je o ejakulaciji u usta, što je za mnoge pripadnike jačeg pola vrhunac seksa, dok dame uglavnom sa gnušanjem gledaju na to. Međutim, možda bi trebalo da ovom činu date “šansu”…

Frajerima ovo predstavlja vrhunac, jer gutanje sperme zapravo predstavlja jedan veoma intiman čin – ukazuje na to da ste prihvatili njegovo telo, njegov miris i ukus. Isto tako, muški orgazam prilikom oralnog seksa neuporedivo je bolji ako ne mora da vadi penis iz usta partnerke neposredno pre ejakulacije.

Oralni seks je interesantna stvar jer dok s jedne strane muškarac ima utisak da je on “gospodar” situacije, moć zapravo ima žena – ona određuje tempo i pravila “igre. Kada partnerka proguta spermu za muškarca je to neopisivo iskustvo i oralni seks dobija svoju pravu dimenziju. Žene nisu uvek oduševljene tom idejom, nekima to predstavlja i određenu vrstu “poniženja” i potčinavanja jačem polu, s obzirom da se radi o isključivo muškom užitku.

No, takav stav je pogrešan. Uglavnom, ovo kod muškaraca budi dodatnu žudnju i višak uzbuđenja, i čini da partnerku želi više nego ikada, a samim tim se i dodatno potrudi da je zadovolji.

Osim što je veoma intimna i uzbudljiva, ejakulacija u usta ponekada može da bude i recimo – praktična. Nema ostataka sperme po telu ili posteljini i ne morate uspaničeno u potragu za peškirom ili maramicama.

Ako volite svog muškarca i predano radite na tome da unapredite svoj seksualni život, ovo je nešto što mu definitivno morate pružiti – zaboravite na “gađenje” i potencijalno neprijatan ukus. Sve to traje vrlo kratko.

Šta je mana?

Uvek će biti muškaraca koji smatraju da gutanje sperme nije nešto namenjeno finim ženama i to od svoje stalne partnerke ne očekuju, ali reč je o predrasudama koje je neophodno srušiti!

Takođe, ima onih koji ovo i ne preferiraju zbog kasnijih poljubaca sa partnerkom, ali je većina naučila da u eksplozivnom, vrhunskom seksu nema mesta “gadljivosti”…

