REVOLTIRANA BEOGRAĐANKA NIKAD ISKRENIJE! Vidi ovako, momak, ako si mi platio 300 dinara piće, ne znači da ću da imam seks sa tobom!

Dobro, u šta se tačno pretvorio ovaj svet, gde ide i šta je to tačno sa muškarcima? Dragi moj mladiću, ako si me jednom izveo na piće, ne znači da si kupio ulaznicu za seks.

Da li ja jedina imam iskustva sa ovom situcijom?

Startujete te, pa sledi nekoliko dana dopisivanja, bude fin i naočit, iznenađujuće pristojan, toliko da pomisliš "hej, evo ga neko drugačiji, neko kul!", pa te pozove na piće i ti pristaneš...

Lepo se skockaš, odete na dejt i bude interesantno, zabavno, strava - ćaskate o svemu i svačemu, mnogo se smejete, malo i ozbiljno razgovarate. Odeš kući puna očekivanja i neke blesave nade, veruješ da će stvari krenuti u nekom dobrom pravcu.

A onda hladan tuš! Uredno ti se javlja sutradan, očekivano, videlo se da ste "kliknuli", ali posle par poruka konverzacija kreće u smeru "masaža, maženje, gledanje filma kod njega..."!

Ok, čoveče, ako sam sa tobom popila piće, i ako si se iskeširao čitavih 400 dinara, ne znači da ćemo spavati. Da ću doći kod tebe. Da si veći gospodin jer si me odveo na kafu, pa tek onda "potraživao" seks. Jer, namera je ISTA - brza zabava i kratka avantura.

foto: Profimedia

Zapravo je to vrlo nisko i jadno - zavaravati nekog i gubiti vreme na očaravanje devojke, kako bi joj onda ponudio samo seks. Imam savet za takve, onako pravi drugarski - bolje odmah reci šta hoćeš. Em su ti iste šanse, ako ne i veće, em je poštenije, em ćeš da uštediš par stotina dinara.

Ako hoću seks sa tobom, želeću ga i bez te kafe i bez tih višesatnih i "dubokih" prepiski. U suprotnom sve to navodi me na pomisao da želiš da me bolje upoznaš, i da ti cilj nije samo fizičko zadovoljstvo.

Osim ako nisi klinac ne mogu da shvatim KAKO TO DO SADA NISI SKAPIRAO?

foto: Profimedia

Da stvari budu "gore", ovo mi se nije desilo jednom. I ne dešava se samo meni. Desilo se i mojim drugaricama, poznanicama, koleginicama, rođakama... Jednostavno, muškarci u Beogradu su masovno pomahnitali u težnji i nadanju da će dobiti brz i lak seks jer su nekom poklonili promil svoje pažnje.

Čoveče, spusti se na zemlju. Imaj obraza, budi gospodin ili bar imaj takta. Mislim, zar te nije sramota da nudiš seks posle jedne kafe?

Ok, kapiram da je 21. vek, sve je nekako brzo i nevažno, žena ima gomilu, mnoge su i raspoložene za te "one-night stand" varijante, staronosna granica se izbrisala - pa nije čudno ni da oni sa 35 vodaju klinke od 19, samim tim - izbor je stvarno, stvarno veliki i možda misliš da nema razloga da se oko nekoga trudiš ili da je uzalud s nekim se zamajavati duže od par dana, kada postoji neka koja će ti dati posle tog čuvenog jednog pića... Ali, ja ti to zadovoljstvo neću pružiti.

Ne, odbijam da verujem u to da je svet postao takav da ne postoje muškarci spremni da se udvaraju, da se potrude, da "obigravaju" oko nekoga.... Nekada je "dejting" bio ozbilja igra, a trka za seks i odlazak u krevet daleko ozbiljniji i "zahtevniji" posao.

Ali, izgleda da više ništa nije kao nekad!

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Dnevno.rs/Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir