HOROSKOP ZA SNAJKE I SVEKRVE: Lav obožava da naređuje, Bik gura nos u sve

Ako znate šta vam je svekrva u horoskopu, znaćete i kako s njom da izađete na kraj, naročito ako je nezgodna.



Naravno, ovaj tekst treba da vas nasmeje i zabavi, nemojte ga shvatati previše ozbiljno, ali ipak imajte na umu da u svakoj šali ima pomalo i istine.



Ovan

Ona opasno voli da komanduje. U trenucima besa vi ćete joj uvek biti na tapetu i tu vam nema pomoći. Jedino što može da vas spase jeste da ne obraćate pažnju na nju ili da ne dozvolite da njena bude zadnja. Ne podvijajte rep i nemojte joj popuštati jer ćete u suprotnom uvek izvući deblji kraj.



Bik

Ona gura nos u sve. Budite spremni na to da će uvek popovati o hrani, oblačenju, novcu, a nemojte se iznenaditi i kad vas posavetuje o seksu. Ona će uvek misliti da nemate ukusa. Užasno je tvrdoglava i ne popušta nimalo. Preostaje vam samo da se nadate da će živeti negde daleko od vas.



Blizanci

Jezičina ove žene izluđuje sve koji se nalaze u njenoj blizini. Ona će vam se prvo lukavo uvući pod kožu, a kad snimi koje su vam slabe tačke, napašće podmuklo. Priča sto na sat i stalno se meša u vaš život misleći da sve zna najbolje. Neće vam se mešati u kuvanje, ali će vam jasno staviti do znanja da je sinu na prvom mestu.



Rak

Ovo je jedna od najgorih svekrva Zodijaka i s njom nema šale. Ukoliko ne pristanete da igrate po njenim pravilima, ona će vas naterati u ćorsokak, jer je u pitanju njen sinčić, kom ništa ne sme da fali. Zato budite mudri i uvucite joj se pod kožu. Kad zadobije vaše poverenje, ne obazirite se na nju i radite po svom.



Lav

Ona obožava da naređuje. Tera po svom, nije je briga ni za koga, a kamoli za snajku. Zato joj u startu pokažite zube i ne dozvolite da bude gazda u vašoj kući. Nije nimalo glupa i treba joj dostojan protivnik.



Devica

Ona je opsesivno pedantna i insistira na lepom vaspitanju, pa će vas nakon nedelju dana zajedničkog života od nje sigurno zaboleti glava. Neće previše zabadati nos u vaše stvari, ali kad se umeša, pije krv na slamčicu. Jedini spas protiv nje je da se odselite u drugi grad.



Škorpija

Ona je baš komplikovana. Hoće iskreno da pomogne, a već u sledećem trenutku spremna je za svađu. Neće štedeti ni sina, a vas će dokusuriti. S njom je bolje da budete prijatelj jer ćete u protivnom uskoro poželeti razvod braka.



Strelac

S njom nikad nije dosadno. Zanimljiva je kad priča dogodovštine i zna sve tračeve iz komšiluka. Srećom, poštuje tuđu slobodu i neće vam u kući visiti od jutra do sutra. Nemojte da je izbegavate, a kad vidite da može da dođe do konflikta, ispričajte neki dobar vic i sve će biti okej.

Jarac

Pred vama je baš težak protivnik, kome je teško naći slabu tačku. Ali kad vam u životu bude najteže, ona će prva priskočiti da pomogne. Nemojte pokušavati da je slažete, ta je mudra i prepoznaje sve. Ako hoćete da je povredite, recite joj da je matora i da loše izgleda. To će je dokusuriti.



Vodolija

E, ovo je jedna dobra svekrvica jer je vesela i dobronamerna. Samo joj se ni u šta nemojte petljati i odnosi će vam biti sjajni. Ipak, uvek imajte na umu da, kad vam jednom nešto zameri, pretvoriće se u ledenu kraljicu, koja će vas ubuduće jednostavno ignorisati.



Ribe

Njoj slobodno pokažite zube, ali nagrabusićete ukoliko bude pomislila da ne pazite dovoljno njenog sina. Toliko ga je razmazila da će on uvek ispred vas stavljati svoju mamu, koja će mu uvek biti na prvom mestu. Najbolje je da joj stalno dokazujete da je njen sinčić centar vašeg sveta.



Vaga

Ona je najprefinjenija, ali i najperfidnija svekrva od svih. Uvek je sređena, celu penziju troši na kozmetiku, pa će vam stalno zamerati da ste pomalo zapušteni i da ne vodite računa o njenom sinu. Najbolje oružje protiv nje je ignorisanje. To će je izludeti.

Autor: Foto: Shutterstock