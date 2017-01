Kada roditelji ostare: Jedini ispravan način da se nikada ne ogrešite!

Komunikacija sa starijim roditeljima često zna da bude zamorna. Zbog generacijskog jaza, neretki su konflikti ali i nesporazumi raznih vrsta, piše Stil.



Umetnik Aleksandar Galitski godinama radi sa starijim ljudima, učeći ih kako da prave sklupture od drveta ili da slikaju.



Ovo su njegova pravila za komunikaciju sa starijim ljudim, tj. sa roditeljima:



1. Ne pokušavaj da ih promeniš



Kada smo bili deca, naši roditelji su nas izluđivali pričama o dečaku iz komšiluka koji ima "sve same petice" i koji bezpogovorno sluša svoje roditelje.



Sada kada su oni ostareli, verovatno da bi ih pokrenuli vi često govorite rečenice ovog tipa:"Komšija svaki dan šeta, a ti ceo dan sediš kod kuće."Ne pokušavajte da ih promenite. Ne možete da promenite ljude u tim godinama. Ono što možemo je da ih prihvatimo onakvim kakvi jesu. Ako je osoba pušač u svojim osamdesetim, on verovatno ne želi da se odrekne cigareta, bez obzira na to što zna da to za njega nije dobro.Krivica stigne sve nas, pre ili posle. Šta god da se desi, uvek ćete se u jednom periodu svog života osećati kao promašaj: niste završili ono što su vas zamolili, galamili ste na njih bez potrebe itd.. Ne krivite sebe.Svako od nas mora da vodi računa o sebi i da se opusti. Ako živite da biste udovoljili roditeljima, na kraju ćete se dovesti u situaciju da krivite njih za svoj neuspeh u životu.Zašto se niste udali? Zašto niste rodili decu? To nije odluka vaših roditelja, već vaša lično. Vi živite svoj život, a njima prepustite njihov.Sa starijim roditeljom često morate da postupate kao sa malim detetom - strpljivo. Nikad ne reagujte na njihovu agresiju, povišen ton ili uvređenost. Ako reagujete - vi gubite.Saslušajte ih i pokušajte da rešite njihov problem ili uzrok njihove uznemirenosti. To je jedini način da na kraju ne osećate krivicu.Oni su nervozni, neraspoloženi ili šta god. Oni su samo ljudi. Isto kao i mi. Stoga, ako su ljuti, pričajte sa njima, nemojte da ih štedite zato što su stari.Šta je to što biste mogli da uradite kako biste pomogli svojim roditeljima:Saosećanje je veoma bitno, ali nemojte da se ponašate kao da su oni bespomoćni i jadni.Nikad ne idite kod roditelja da se žalite ili kukate. Uvek imajte dve priče: jednu za njih, a drugu koja je istina. Jer, oni su ceo svoj život posvetili vašem uspehu i njima će veoma teško da bude ako vi niste zadovoljni.Daleko od toga da bi trebalo da ih lažete, ali vi ste mladi i sposobniji nego oni sada u ovim godinama. Budite njihov oslonac, oni su tolike godine bili vaš.Veoma je bitno da naučite da zaboravite na prošlost. Ako danas ne oprostite svom ocu ili majci, sutra će možda biti kasno. Moramo biti dovoljno jaki da bismo oprostili i krenuli iz početka.Uvek imajte na umu da oni jedino vas imaju, i bez obzira koliko ste stari ili uspešni za njih ste samo njihovo dete.

