KAKO DA ZNATE DA IMATE POSLA SA ZRELIM MUŠKARCEM: On ovih 8 stvari nikada neće uraditi!

Jeste li se ikada zapitali kada ljudi dostižu pravi stepen zrelosti i šta to zapravo znači? Recimo, neki ljudi postanu zreli sa 15 ili 16 godina, dok neki ostanu nezreli i do svojih četrdesetih, piše sajt Cosmopolitan.rs

Nudimo vam 8 karakteristika koje će vam pomoći da razlikujete zrelog muškarca, od onog koji to još uvek nije.

On nikada neće tražiti da se menjate

Zreo muškarac, koji vas istinski voli, nikada neće zahtevati od vas da se menjate. Bilo da je u pitanju izgled ili neka karakterna osobina. On vas je takvu zavoleo i poštuje to ko ste i kakvi ste.

Od njega ništa nećete morati da krijete

Ne zato što on to zahteva, već zato što ima poverenja u vas i poštuje vašu privatnost. A ni vama sigurno neće dati povoda da sumnjate u njega. Uzajamno poštovanje i bezuslovno poverenje, kod njega se podrazumeva.

Neće dozvoliti da probleme rešavate sami

Kad smo bili tinejdžeri, svi smo imali faze povlačenja u sebe i izolovanja od okoline. Navikli ste da sve rešavate sami, kako znate i umete? Vaš muškarac neće to dopustiti, pomoći će vam o čemu god da se radi i uvek možete računati na njega.

Ne stidi se da pokaže svoju nežnu stranu

Za muškarce važi pravilo da su bez emocija i totalno rezervisani. Ovaj muškarac, definitivno nije od tih. On smatra da neće biti manje muškarac ako pokaže neku svoju slabost pred vama, ako vas zagrli i poljubi u javnosti. Na takvim stvarima se gradi zdrav odnos.

Nije rasipnik

Postoje muškarci koji troše i više nego što imaju, uglavnom da bi se dokazali pred drugima ili pred partnerkom, ne razmišljajući o tome šta će biti sutra. To sa zrelim muškarcem nije slučaj. On nije stipsa i on će vas odvesti u luksuzan restoran ili na putovanje, ali se time neće hvaliti i razmetati. Umerenost je njegova vrlina.

Njemu ćete uvek biti na prvom mestu

Svi muškarci izlaze sa svojim prijateljima, imaju svoje muške rituale i priče. Ipak, budite sigurni da vas nikad neće ostaviti po strani i podrediti se samo prijateljima i provodu. Ovakvi muškarci su retki i zato često nailaze na podsmevanje svojih prijatelja i dobijaju nadimak "papučar". Ne, on nije papučar, samo je jasno odredio svoje prioritete.

Zreo muškarac uvek ima vremena za svoje roditelje

Brine o njima, posećuje ih i poštuje, ali nikada ne bi dozvolio da neko od njih utiče na njegov odnos sa vama. Tu postavlja granice.

Zreo muškarac NIKADA neće udariti ženu

U svakoj zajednici dolazi do različitih razmirica i problema. Svađe su takođe sasvim prirodna stvar između dvoje ljudi koji su usmereni jedno na drugo. Ovaj muškarac nikada neće pasti tako nisko da vas zlostavlja, ni psihički, a kamoli fizički, ma koliko da je ljut u određenom trenutku. Za nasilje nema izgovora.

Način na koji muškarac tretira ženu, mnogo govori o njemu.

