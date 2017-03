LAKO DO VITKE LINIJE: Zaboravite na lift, penjite se stepenicama!

Veliki broj ljudi vrlo često izbegava vežbanje pod izgovorom da nema vremena ili novca da plati članarinu u nekom fitnes klubu ili teretani.



Krajnje je vreme da prestanete da se izvlačite na to - besplatno vežbanje, koje je izuzetno delotvorno, dostupno nam je svakodnevno.



Naime, za održavanje kardiovaskularnog sistema nema ničeg boljeg od penjanja stepenicama, kaže doktor sportske medicine Alan Frej.



Da biste zdravstveno bili na dobitku, ne treba da se penjete do vrha zgrade od dvadeset spratova, već da ne izbegavajte obične stepenice kada se penjete do stana koji se nalazi u višespratnici. To je idealna vežba za sve one koji se ne bave sportom, a naročito za osobe koje mnogo vremena provode sedeći.



Za vreme penjanja i silaska niz stepenice aktivni su mišići nogu, stomaka, pa čak i ruku i leđa, a korišćenje skeletnih mišića, koji su podrška koštanom tkivu, pomaže ubrzanje metabolizma.



Istraživanje je takođe pokazalo i da se ovim načinom vežbe gubi dosta kalorija, a dobra vest je da se one ne troše samo dok se penjete stepenicama već i dok njima silazite. Ovo je odlična vežba i za održavanje srca zdravim, samo treba voditi računa o tome da se svako pridržava ritma koji mu najviše odgovara.





E.K.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Iznenadićete se: OVIH 10 saveta pomoći će vam da izgubite kilažu na najlakši način! (VIDEO)





http://chats.viber.com/kurir