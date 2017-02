NIJE SVE TAKO SJAJNO: 10 stvari koje NISTE ŽELELI da znate o danu zaljubljenih

Tad nam je svaki dan – Dan zaljubljenih.

1. Ljubav pokreće svetsku ekonomiju

Koliko bi se luksuznih predmeta, odeće, obuće, nakita, automobila i čokolade sa tartufima prodalo da ih ne kupuju zaljubljeni muškarci koji žele da impresioniraju svoje žene za Dan Zaljubljenih? Sve ono pogrešno u kapitalizmu dolazi zbog toga.Siromašne zemlje moraju da rasprodaju svoje sirovine i da zapošljavaju svoje građane u fabrikama kompanija koje proizvode skupu robu za jeftine pare.

2. Poljubac je stvar spontanosti, ali već ruža na poklon traži planiranje

Ljubav je tako prirodna, svi je nosimo u sebi i lako nam je da nekoga uhvatimo za ruku, ili ga poljubimo… I sve ono kuda to već vodi. Ali, što je spontano u tome kada se znojite jer mislite da je 7 crvenih ruža premalo, a ako kupite 9 odraće vam kožu jer ste potrošili toliko novca. Da ne govorimo o složenijoj stvari poput bicikla ili fotoaparata. Netbook, možda?

Foto: Shutterstock

To je praznik bez suštine, nije li to očigledno po ovom primeru. Postoje genijalne romantične komedije, a postoje i sjajne ljubavne drame. Postoje filmovi o ljudima koji su voleli konje, gorile, more, drogu, muziku, sami sebe i Bogove. Ali ne postoji način da se suvislo snimi kako neko kupuje cveće, čokoladu i još jedan mali poklon pa ga poklanja onom nekom posebnom.



4. Neki ljudi mrze Dan zaljubljenih

Niko toliko ne mrzi ni jedan drugi dan. Osim ponedeljka, možda (gle čuda, ove godine, Dan zaljubljenih pada u ponedeljak). I ponedeljak i Dan zaljubljenih kod ljudi mogu izazvati mučninu. Ponedeljak iz višerazloga – nakon nekoliko dana alkoholisanja prvi dan apstinencije je šok za organizam, a čovek se pojavi i na poslu, što je prirodna reakcija. Dan zaljubljenih, kao deo svoje obilate palete efemernih atributa ima kič, ljigu, kao ičistu prevaru kao deo marketinške strategije onih koji vam žele nešto prodati za taj dan, a nije im bilo dosta za Božić.

Foto: Profimedia

Onu da naša očekivanja uvek nadmašuju naše sposobnosti. I sposobnosti drugih. Ovaj bi se dan bi trebalo da se osećamo zaljubljenije nego ijedan drugi dan u godini. Isto kao što bi za rođendan trebalo da se osećamo posebno, jer je to baš vaš dan, a za Novu godinu da se zabavljate luđe nego ikad. Ništa od toga nije, naravno, istina.

6. Slavljenje Dana zaljubljenih na današnji način je verovatno protivnoučenju nekoliko religija i kultova

Stari Rimljani su od nekuda pokupili svetkovinu i obred koju su oni nazvali "Lupercalia", a to je bio proces pročišćenja i slavljenja plodnosti. Paganski je obred iz vremena pre njih i slavio se u isto vreme kao danas Dan zaljubljenih. Jedino, muškarci i dečaci bi tada goli trčali gradom. U petom veku, kada je Carstvo postalo hršćansko, obred je ukinut. U međuvremenu je, negde u Srednjem veku nastalo Dan Zaljubljenih, a Sv. Valentin je 1969. izbrisan iz katoličkog kalendara.Dok je U Saudijskoj Arabiji zabranjen kao hršćanski praznik, a neke konzervativne stranke u drugim islamskim zemljama ga žele ukinuti.

Foto: Profimedia

Naime, sadržaj čokolade povećava nivo serotonina, kojeg nazivamo "hormonsreće". Nivo istog neurotransmitera se smanjuje kada smo zaljubljeni. Za razliku od dopamina, zbog kojeg se "osećamo dobro", koji se u tom stanju povećava.

Poklanjanjem i jedenjem čokolade u zaljubljenom stanju vraćamo nivo serotonina, ali to je isto kao kada bi narkomanu dali heroin. Uvek će se vraćati po još.

8. Jedino slavlje ikada izmišljeno na kojem se nije pristojno napiti

Dobro, nije da niko nikada nije video dvoje zaljubljenih na klupici u parku kako grle jedno drugo i bocu votke, ali iako ne možete tom prizoru negirati romantičnu notu, to nije baš tako zamišljeno. Čak se i uz romantičnu večeru uz sveće pretpostavlja da će svako popiti po čašu vina. Šteta onda otvorene boce.

Foto: Profimedia

Proslava Dana zaljubljenih je počela u Britaniji kao slavlje zaljubljenih, ali u nekim njenim delovima se na isti dan deci poklanjaju slatkiši, što je malo zbunjujuće. U Sloveniji se tradicionalno u seljačkom kalendaru na taj dan počinje saditi i okopavati, jer Sv. Valentin ima, kako se veruje, ključeve od korenja. Darivanjeprijatelja u Južnoj Americi je takođe deo programa za Dan zaljubljenih, jer i prijateljstvo je oblik ljubavi.

10. Svi saveti kako se nositi sa tim danom su beskorisni

Kao, navodno, ako nemate nikoga bićete strašno depresivni. Ako imate nekoga samo ćete potrošiti novac, a ako vam nije stalo govorićete da je Dan zaljubljenih glup i da ne slavite. Gde god se maknete, pobeći ne možete, a možda stvarno vidite da je ovo jedna glupa izmišljotina iz Srednjeg veka, kada ljudi nisu imali priliku da otvoreno pokazuju naklonost, spojena sa duhom pohlepnog liberalnog kapitalizma u neprirodan brak iz interesa.

(opusteno.rs)

BONUS VIDEO:

7 trikova kojim žene uvek privuku pažnju muškaraca





http://chats.viber.com/kurir