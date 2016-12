ŠTA JE PRAVA ISTINA? Evo šta će vam se desiti ako SVAKOG dana pojedete 3 jajeta!

Ovo može biti zbunjujuće jer se jaje takođe pominju i kao idealan sastojak za gubljenje kilograma.

Šta je prava istina?

Jaja su zapravo bezbedna i veoma hranjljiva, čak i kada pokušavate da izgubite višak kilograma. Zapravo, jaja su jedna od namirnica sa najviše nutrijenata na svetu.

Konzumiranje dva do tri jajeta dnevno možete da poboljšate vaše zdravlje i osetite jednu od njihovih brojnih prednosti:

Veoma su hranljiva

Da li ste znali da jaja u sebi sadrže mnoge vitamine i minerale kao što su:

Vitamin A

Selenijum

Kalcijum

Fosfor

CIn

B vitamini

Vitamin D

I sve ovo nalazi se u nečemu što ima 77 kalorija.

Dobra su za mozak

Jaja sadrže holing, jedan od B vitamin koje mozak koristi kako bi stvarao molekule i nove ćelijske membrane.

Dobra su za oči

Oči stare zajedno sa nama. To može da dovede do lošijeg vida i ponekada, bolesti oka. Međutim, postoje nutrijenti koji to mogu da spreče i pomognu nam da zadržimo zdrav vid. Dva takva nutrijenta su lutein i zekasantnin.

Kvalitetan protein

Proteini su veoma važni i predstavljaju temelj našeg tela. Ako svakoga dana pojedete tri jajeta možete da dobijete sve proteine koji su potrebni telu. Jedno jaje prosečne veličine sadrži 6 grama proteina i sve ključne amino kiseline.

Dugovečnost

Jaja su bogata vitaminom E koji nas štiti od pojedinih vrsta raka i bolesti srca, piše sajt Stethnews.

Holesterol

Ovo je možda jedan od najvećih "problema" sa jajima, međutim, jedno jaje može da ima najmanje 180 miligrama holesterola, a jetra proizvodi najmanje 1.000 miligrama. Pritom, jaja su bogata HDL holesterolm, onim dobrim koji smanjuje rizik od moždanog udara i bolesti srca.

