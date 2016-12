(VIDEO) POSLE OVOG SNIMKA, SIGURNO ĆETE PRESTATI: Evo zašto NIKADA ne treba da cedite bubuljicu!

Medicinski stručnjaci su odavno utvrdili da bubuljice nikako ne treba cediti, a pogotovo ne one koje se nalaze na licu.

Sajt Bright side na vrlo slikovit način obrazložio zašto nikada, ali nikada ne treba dirati bubuljicu.

postoji rizik od infekcije

upaljeno mesto može postati veće

ostaće vam ožiljak

Posebno je naglašeno da se ne dira predeo oko nosa, ili takozvani "trougao smrti". Naime, u ovoj oblasti lica se nalaze krvni sudovi koji vode direktno do mozga. Kada istiskate bubuljicu, recimo na nosu, rana koju tada napravite može da se inficira. Tada dolazi do ubrzanog razmnožavanja bakterija, koje brzo dospevaju do centralnog nervnog sistema.

Na prvi pogled bezazlena kožna infekcija može da izazove ozbiljne zdravstvene problema, kao što je gubitak vida, trajnu paralizu, pa čak i smrt.

Za pomoć oko upale obratite se dermatologu.

