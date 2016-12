ŽENE, PRIPREMITE SE: Muškarci žele da OVO naučite od njih

Već i vrapci na granama znaju koliko se muškarci i žene razlikuju, ponajviše kad im njihova draga pokušava nešto utuviti u glavu. No, ako pogledamo svet s muške strane gledišta, to je prilično jednostavno mesto, a jači pol je duboko uveren da ga žene vide kao komplikovano mesto puno zamki.

Zato bi svaki muškarac rado objasnio svojoj dragoj kako svet izgleda iz njegove perspektive i pritom joj dao do znanja što bi rado menjao u njenoj slici sveta.

Tako bi, na primer, muškarci obožavali kad bi žene shvatile da sve u životu ima svoju logičnu stranu (osim ponekad, naravno), jer je to način na koji oni donose odluke. Žene u procesu odlučivanja uključuju faktore koji su muškarcima nezamislivi, pa tako i dolazi do nerazumevanja.

Emocije su još jedna od stvari koje bi muškarci rado videli u smanjenom obliku, kao uostalom i tračanje. Treba li baš sve uzimati toliko srcu i biti pritom tako ekspresivan? Ako pitate muškarce, odgovor je čvrsto NE.

Jednako tako, ako intenzivno pokazujete da vam je do nečega stalo, kao žene, to ne znači da ste u to snažnije uključeni ili da je muško razmišljanje – logično i bez puno emocija – manje kvalitetno i važno. Muškarci vole kad njihove drage počnu život doživljavati malo ležernije i bez preteranih reakcija.

Smisao za humor jedna je od glavnih karakteristika žene koje neodoljivo privlače muškarce, pa i to da ste u stanju prihvatiti šalu na svoj račun, kažu muškarci.

Za kraj, malo više realnosti ne bi škodilo. Da, svaka žena ima svoju viziju veze i braka, no ponekad kule u vazduhu treba pustiti da se rasplinu i stati s obe noge na zemlju. Barem ako pitate muškarce…

