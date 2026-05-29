Mladić Luka Milenković (28) iz sela Donje Crnatovo kod Žitorađeutopio se u ponedeljak, 25. maja, u Dunavu u Beču.

Kako je za medije potvrdio njegov brat od strica Aleksandar Milenković, porodica još uvek čeka zvanične rezultate obdukcije.

– Sada čekamo rezultate obdukcije koja je rađena, a Luku ćemo sahraniti u subotu, 30. maja, na seoskom groblju. Ne znam šta da vam kažem, moj otac nema snage da govori… on mu je bio kao treći rođeni brat – rekao je Aleksandar.

On navodi da je Luka bio dobar plivač i da je porodica potresena jer ne znaju kako je do nesreće došlo.

Imam snimke, strašni su. Tada je bio sa društvom. Već dve godine je bio u Beču, gde je radio sa starijim bratom Milanom u restoranu koji je on otvorio. Nedavno se i verio u Španiji i planirao venčanje ovog leta – ispričao je on.

Nastradali Luka Milenković (28)
Prema njegovim rečima, Luka je živeo u istom dvorištu sa porodicom, a nakon smrti oca odrastao je uz strica koji mu je bio kao drugi roditelj.

– Moj otac je trenutno u teškom stanju i nije u mogućnosti da priča – dodaje Aleksandar.

On tvrdi i da je pokušao da odgovori Luku da tog dana ne ide na Dunav.

Ujutru ga je video i rekao mu da ostane kod kuće jer mnogo rade i da se odmori, ali ga Luka nije poslušao. Nekoliko sati kasnije stigla je strašna vest – rekao je on.

Austrijska policija obavila je uviđaj, a telo je predato porodici.

