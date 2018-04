BRANIO DEVOJKU U KAFIĆU NA ADI HUJI, NASILNICI GA UBILI: Nenad je sada pod zemljom, a osumnjičeni na Tajlandu čekaju da slučaj zastari! Izgleda da NIKO NEĆE ODGOVARATI

“U junu će postupak protiv optuženih da su učestvovali u tuči u kojoj je moj sin Nenad zadobio smrtonosne povrede zastariti, i ako se nastavi ovom dinamikom suđenja, po svemu sudeći - niko neće da odgovarati za to”.

Ovo kaže Petar Vučković, čiji je sin Nenad pretučen u noći između 16. i 17. juna 2012. godine, nakon što je u kafani “Carska ohota” na Adi Huji, hteo da odbrani devojku koja je sedela za susednim stolom, a koju su Zlatan F. i Nenad Ć. vređali. Upravo su oni Nenada i njegovu dvojicu drugova sačekali nedaleko od kafane, pretukli ih i to palicama. U toj tuči učestvovali su braća Bojan i Aleksandar Č., koji su sa bili u društvu sa devojkom koju su Zlatan F. i Nenad Ć. vređali. Nenad je tada zadobio kobni udarac, i to tupim predmetom u potiljak, i kasnije je preminuo u bolnici. Ubrzo su identifikovani učesnici tuče u kojoj je Nenad zadobio smrtonosnu povredu.

- Nenad Ć. i Zlatan F. su bili u bekstvu, pa je za njima raspisana poternica. Uhapšeni su posle devet, deset meseci, a posle plaćene kaucije od po 10.000 evra, pušteni su da se brane sa slobode. Braća Bojan i Aleksandar Č. bila su u pritvoru, ali su pušteni posle dva, tri meseca. Optuženi su za učestvovanje u tuči sa smrtnim ishodom, a svi su se branili sa slobode - priča Petar Vučković.

Na suđenju pred Višim sudom, agonija u kojoj su bili Nenadovi roditelji, samo je nastavljena. Optuženi se nisu pojavljivali, čak je utvrđeno da su sudu dostavljali lažne lekarske nalaze da bi opravdali izostanke, ali ih sudija nije kažnjavao. Ročišta su otkazivana, svedoci su menjali prvobitne iskaze. I tužilac je preinačio optužnicu na učestvovanje u opštoj tuči.

- Navodno nije bilo dokaza za tuču sa smrtnim ishodom, jer nije utvrđeno ko je mom sinu zadao smrtonosni udarac - navodi Petar.

Na kraju su Zlatan F. i braća Aleksandar i Bojan Čantrić osuđeni na po godinu dana zatvora, dok je Nenad Ć. oslobođen. Nepravosnažno osuđeni su se žalili na tu presudu, pa je Apelacioni sud predmet vratio na ponovno suđenje. Sada je međutim, suđenje u Prvom osnovnom sudu, jer je optužnica blaža, i optuženima preti maksimalna kazna od tri godine zatvora.

- Novo suđenje je počelo u decembru, i tada je sudija hteo da sledeće ročište zakaže za sredinu januara. Međutim, optuženi Nenad Ć. je rekao da ne može tada jer je “na Tajlandu”, a sud je to uvažio pa je nastavak zakazan 2. februara. Na tom ročištu se nije pojavio, kao ni na sledećem 8. marta jer je, kako je naveo njegov advokat, “još na Tajlandu”. I drugi opštuženi Zlatan F. se nije pojavio jer je navodno polomio koleno, o čemu je dokumentaciju sudu dostavio njegov branilac. Moju sugestiju da se proveri verodostojnost tih lekarskih nalaza, jer je i ranije dostavljao lažnu medicinsku dokumentaciju, zamenik sudije je odbio jer navodno nije nadležan jer je glavni sudija na seminaru. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, očekujem dalje opstrukcije, kao što je nepojavljivanje optuženih, i tako do juna, kada će biti šest godina od ubistva mog sina. Tada naime, nastupa zastarelost krivičnog dela, jer optuženima preti maksimalna kazna tri godine. Nažalost, očekujem da će svi proći nekažnjeno, a mog sina nema - kaže neutešni otac i dodaje da ukoliko se to desi biće prinuđen da krivca za smrt svog sina traži van Srbije, pred sudom u Strazburu.

Sud: Ročišta odlagana na osnovu uredne dokumentacije

U Prvom osvnom sudu kažu da su tri zakazana ročišta od kada je predmet u njihovoj nadležnosti, zakazivana na svakih mesec dana, te da su odlagana na osnovu uredne lekarske dokumentacije. Naglašavaju da se ročišta ne mogu održavati bez prisustva okrivljenih, te da sud njihovo privođenje može zatražiti ako ne opravdaju izostanak sa ročišta, što sada nije bio slučaj. Što se tiče odlaganja ročišta zbog izostanka sudije, u Prvom sudu kažu da je obuka koju su sve njihove sudije prolazile u tom periodu bila obavezna, te da se ni na tom ročištu, uostalom, nisu pojavili okrivljeni. O boravku na Tajlandu nemaju informacija.

Nasilnici bez kazne

Zanimljivo je da su Zlatan F. i Nenad Ć. i ranije optuživani za nasilna krivična dela, ali i da nisu kažnjavani. Naime, Zlatan F. je svojevremeno u Hrvatskoj bio osuđen na 15 godina zatvora zbog ubistva iz koristoljublja. Iako nije bio dostupan hrvatskom pravosuđu, žalio se na presudu i Vrhovni sud Hrvatske je, nakon što je dostavio overenu izjavu bivše supruge da je onog dana kada je ubijena žrtva bila dodela starateljstva nad detetom te da nije mogao da bude u Hrvatskoj, jer je bio u Beogradu, presudu ukinuo. Svojevremeno je je bio osumnjičen i za jednu pucnjavu u Beogradu, a policija ga je našla u stanu vođe jednog kriminalnog klana. Nenada Ć. je sud takođe oslobađao optužbi.

