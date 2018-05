DAVOR DRAGIČEVIĆ, OTAC UBIJENOG DAVIDA NA KONFERENCIJI U BEOGRADU: Mog sina su ubili zločinci koji godinama ruše Ustav, pravo, istinu i čast Republike Srpske

Davor Dragičević, otac nastradalog Davida Dragičevića, još jednom je izjavio da je njegov sin "pretučen, silovan, držen u zatočeništvu a onda brutalno ubijen".

On je na konferenciji za novinare održanoj u sredu u Beogradu ponovio da veruje da je njegov sin ubijen.

- Ubili su mi moju dušu, zatrli moje seme. Ubili su ga zločinci koji već duži niz godine ruše Ustav, pravo, istinu, čast Republike Srpske i svim njenim građanima. Imam još dece, ali David je bio moja duša - rekao je na početku konferencije Davor Dragičević.

Davor je još jednom istakao da su njegovog sina "ubili pojedinci iz MUP-a Republike Srpske u sprezi sa Tužilaštvom". Ko još stoji iza toga, prema njegovim rečima, otkriće se.

On je još jednom ponovio ko su saučesnici ubice njegovog sina, istakavši da "ovo odgovorno tvrdi, po cenu da ga sada uhapse i zatvore".

- Jedini dokument koji imam od svoje države jeste potvrda o smrti. Vreme smrti navodi se 18. mart u 04.00. David je bio živ 18, 19, 20, 21. marta a verujemo da je bio živ i 23. marta. Pronašli su ga 24. marta na ušću Crkvene u Vrbas. Crkvena nije rečica, već je to kanalizacija, puna fekalija, otpadaka i pacova - istakao je on.

“Мирно, достојанствено и без политике” - Давор Драгичевић #PravdaZaDavida pic.twitter.com/ya0Nzh7BcX — Маринко УЧУР (@MarinkoUcur) 3 May 2018

Davor je istakao da "njegov sin nije narkoman, lopov, samoubica, već jedan častan, pošten momak, student Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci i student IT akademije u Beogradu".

- On je pušio marihuanu, to nije sporno. Ali nije ni narkoman ni samoubica - istakao je Davidov otac.

Davor je istakao da je "pre nego što je dobio drugi obdukcioni nalaz, istražitelji izjavili kako se prvi i drugi nalaz poklapaju".

Otac nastradalog Davida pokazao je fotografije sa drugog obdukcionog nalaza, koji je, prema njegovim rečima, "urađen zato što je on to tražio, a ne Tužilaštvo ili MUP".

Davor Dragičević na 35. skupu “PRAVDA ZA DAVIDA”: “Ono što su tebi sine uradili tvoj tata NIKAD NEĆE OPROSTITI!” https://t.co/n8dbL1okr4 pic.twitter.com/0b6CDlFAt5 — Prijedor 24h (@Prijedor24h) 29 April 2018

- Nalazi se ne poklapaju ni malo. U drugom obdukcionom nalazu sa VMA navodi se da je David u Crkveni proveo od dva do maksimalno četiri dana. U prvom obdukcionom nalazu patolog nije ni izuzeo vodu iz pluća. Na fotografijama koje sam dobio vidi se da je moj sin brutalno pretučen. Na jednoj fotografiji, na kojoj leži na stomaku, vidi se da mu je izvučen kaiš, dok je na drugoj kaiš zakopčan - istakao je on.

On je rekao kako je "sina poljubio 25.03. na obdukcionom stolu nakon identifikacije, kada je video njegove strašne povrede".

- Boja tela mu je bila ista kao naša sada, ali je bio brutalno pretučen i izubijan, to je strašno šta su mu uradili. On je vodi proveo samo nekoliko sati, samo su ga položili nakon što su ga ubili - istakao je on, pokazao fotografije sa obdukcije i upitao prisutne "da li ovako izgleda zbog utapanja u Crkvenoj?"

Davor Dragičević traži pravdu za svog ubijenog sina Davida.@DaZivimSan pic.twitter.com/KS9eGBcFeQ — Ivan Krstić Krcko (@krcko016le) 8 May 2018

Prema njegovim rečima, David nije koristio nikakva hemijska sredstva.

- Istragom se utvrđuje da je kod njega pronađeno 1.4 posto alkohola, LSD i marihuana. Da l se na ovim supstancama uopše može hodati? Mi 45 dana govorimo da David nije opljačkao nikakvu kuću, a tek su pre nekoliko dana zvanično utvrdili da nije bio u kući - istakao je on i dodao kako se na snimcima vidi da su ga dočekali jataci u centru grada i da je to bila "klasična sačekuša".

On je ponovio kako su zvaničnom istragom utvrdili da su kod njega pronađeni "ključevi od kuće, 200 maraka, a nekoliko dana posle pronalaska tela, u reci je pronađen i laptop, koji je on navodno ukrao".

- Pozivam vas sve da dođete kod nas kući, da vidite njegovu sobu, medalje... Davidov laptop košta oko 1.000 evra, zašto bi on išao da krade u tuđoj kući - istakao je on i pokazao laptop koji pripada njegovom sinu.

Davor Dragičević otkrio je moguće motive za ubistvo njegovog sina.

- Nosio je transparent za pokojnog Nikolu Đurovića pre šest godina, i za malog Arbutinu pre dve godine. To je jedan od motiva, nešto im se nije uklapalo u šemu. Bio je čestit i pošten, nije bio svetac, ali niko to danas nije - rekao je on.

On je istakao kako je ovaj zločin planiran duže vremena.

- Jedan od motiva može da bude taj što je David bio snažan, jak, ponosan, nije dao na sebe. Možda su hteli da ga vrbuju za nešto. Sigurno su mislili "ma, tata mu je konobar, on će par dana ići okolo, jaukati i plakati, pa će sve zaboraviti ubrzo". E pa neću, prevarili ste se. Neću se smiriti dok se ne otkrije istina. Idemo mirno i dostojanstveno, bez politike - istakao je Dragičević.

Davor je istakao kako su "počeli da pakuju stvari o njemu, da je terorista, obaveštajac, pripadnik Vehabijskog pokreta, koji hoće da napadne Republiku Srpsku".

- To je takva zločinačka organizacija da više ne možemo da verujemo šta se svakodnevno događa u Banjaluci. Mi više ne želimo da živimo u takvoj državi, biće ili oni ili mi - rekao je on i dodao kako neće stati dok ne sazna istinu i ne istera pravdu.

"Nikad u život ništa nisam tražio od države, digao sam sedam kredita, hranio djecu kako sam znao i umio, radio sam po tri posla. Nisu mi nikada smetali ni milioni, ni vile, ni ljetovanja...", poslao je emotivnu poruku otac ubijenog Davida... https://t.co/1sRqZ66yDq — Fokus.ba (@fokusba) 9 May 2018

Otac nastradalog Davida istakao je kako danima protestuju na Trgu Krajina u Banjaluci "mirno i dostojanstveno" i da po završetku skupa sve očiste.

- Narod je saznao istinu na konferenciji za novinare, kada su primetili da nadležni nešto kriju, kada su se gurkali i došaptavali. Tada su izašli na trg sa nama, pružili nam podršku jer su i oni roditelji i strahuju za svoju decu - izjavio je on.

Danijela Ratešić, aktivista Pokreta "Pravda za Davida", istakla je kako su oni "kao roditelji stali iza Davora".

- Mi smo roditelji koji smo u panici, strahujemo za živote naše dece. Naša deca, Davidovi drugovi i drugarice, okupljaju se na Trgu i njih prate svakodnevno, a nama prete krivičnim prijavama. Moju ćerku su pratili dasteri, strahujemo za naše živote i živote naše dece. Ovim slučajem su nam naša deca otvorila oči - istakla je Ratešić.

Ona je istakla kako ovo nije "nikakva paranoja, niti je iko od njih psihički labilan".

- Ja sam fakultetski obrazovana osoba i humanitarac i lično sam videla dastera koji je pratio moju ćerku. To su psihički pritisci koji se svakodnevno vrše na nas i našu decu. Imamo slike svih tih dastera, auta, ljudi koji slikaju nas a mi slikamo njih - ispričala je ona.

Ratešić je istakla da "ako ne dobiju zaštitu od institucija RS, moraće da se obrate međunarodnim institucijama."

- Pošto su u Davidovom slučaju rekli da je u pitanju "zadesna smrt", pa kako niko od nas ne bi zadesno završio, mi smo potpisali izjave u kojima smo naveli da nismo labilne i suicidne osobe, i naveli smo ko su odgovornmi ljudi u slučaju da se nama dešto desi. Ove izjave su prevedene na nemački i engleski jezik i poslate organizacijama u inostranstvu - istakla je ona.

Davod Dragičević na kraju je ponovio da želi da sazna "ko je glavni nalogodavac koji je rekao da ubiju Davida."

- Zanima me ko su glavni nalogodavac, egzekutori koji su ga kidnapovali, danima mučili i silovali i onaj ko ga je na kraju ubio - ponovio je Davor Dragičević.

