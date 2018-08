ISPOVEST BEOGRAĐANKE KOJU JE SILOVAO DRUG NJENOG SINA A ONDA ZAPROSIO: Rekao mi je Tvoj muž je silovao moju ženu, sad ću ja tebe!

Silovao me je 15, 20 minuta i u jednom trenutku mi rekao: "Tvoj muž je silovao moju ženu, a sad ću ja tebe." Ne znam šta mu je to značilo, jer je moj muž ubijen pre 20 godina u Kumodražu. Kad je završio, ustao je, obukao se i rekao: "Doći ću večeras da mi kažeš da li ćeš se udati za mene" Čim je izašao iz kuće pozvala sam policiju. Otišla sam na preglede, ali nisam smela nazad u kuću.

Ovako je ispričala udovica S. Đ. iz Ripnja koja je prijavila policiji da ju je u stanu silovao prijatelj njenog sina.

Jezivo zlostavljanje doživela je, kako navodi, 10. jula, nakon što je M. P. izašao iz zatvora Zabela, gde je služio kaznu zajedno sa sinom nesrećne žene.

- Sin mi se još početkom jula javio iz zatvora i rekao mi da će kod mene doći jedan njegov prijatelj, koji treba da mi donese nešto novca. Taj čovek, pojavio mi se na vratima 8. jula. Nije izgledalo da je normalan, ali nisam ništa posumnjala, jer mi ga je sin poslao u kuću – rekla je S.Đ, prenosi "Alo".

M. P. joj je, kaže ona, tada doneo nešto novca i zamolio je da prespava jednu noć kod nje.

- Sutradan, 9. jula, rekao mi je da će te večeri opet doći da donese još nešto para za mene, a zatim je otišao. Te večeri mi je bio u poseti jedan prijatelj i negde oko ponoći čuli smo kako me neko doziva. Videli smo kroz prozor kako preskače ogradu. Pitala sam ga: "Kakav je to način, šta to radiš?", a on me je zamolio da prespava kod mene samo još jednu noć jer navodno nema gde - priča nesrećna žena.

foto: Shutterstock

Ona je naivno pristala, jer je obećala sinu da će ugostiti njegovog druga. Pustila ga je u sobu gde je prespavao. Narednog dana 10. jula, oko sedam ujutru, M. P. je ustao i zvao je da popiju kafu i da se rastanu.

- Ja sam skuvala kafu, a on mi je prišao s leđa, jednom rukom me zgrabio za vrat, a drugu mi stavio preko usta, da ne vrištim! Gurala sam ga, nisam mogla da udahnem vazduh, oduzela se od straha... - navodi S.Đ.

M. P ju je, kako navodi, zatim odvukao u sobu, u kojoj je prespavao prethodne noći, uhvatio je za vrat i zapretio: "Ćuti! Udaviću te!"

Nakon toga je, kako je nesrećna žena ispričala, silovao gotovo 20 minuta.

Ona je potom otišla kod prijatelja, gde je bila sve do 3. avgusta, kad je policija pronašla M. P. i uhapsila ga.

Nesrećna žena se nakon silovanja čula sa sinom i ispričala mu sve o jezivoj torturi.

- Pitala sam ga: "Da li znaš šta mi je uradio tvoj drug? Kakvu si mi to budalu poslao?" Sin je sve vreme plakao... Nije mogao da veruje, rekao mi je da mu nikad ne bi palo na pamet da bi me M. P. povredio - navodi ona.

(Kurir.rs/Alo)

Kurir

Autor: Kurir