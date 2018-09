SANJA PAPIĆ NEĆE IZAĆI UBIJENOM SUPRUGU NA POMEN: Odlučila da samo objavi čitulju, a evo šta je navela kao razlog odsustva

Bivša misica Sanja Papić (34), udovica advokata Dragoslava Miše Ognjanovića (57), izjavila je da nema snage da izađe na grob svog supruga na beogradskom Novom groblju i da to neće uraditi ni kada budu davali četrdesetodnevni pomen.

"Nemam snage da izlazim. Samo ćemo 6. septembra dati čitulju", rekla je Sanja Papić. Ona se posle ubistva supruga povukla iz javnosti, a njen prijatelj Stefan Ašanin, budući učesnik "Zadruge 2" otkrio je kako Sanja podnosi gubitak supruga.

"To je vrlo teška situacija, naročito za nju. Bili su dugo u vezi, ali kratko u braku, tu je i malo dete ostalo. Ja se trudim da joj pričam o „Zadruzi“, da me ona posavetuje, da ne misli na tu situaciju, ali to je kratkotrajno. Na dva-tri sata joj odlutaju misli i zaboravi na sve, ali kada ja odem, ona se vrati u prvobitno stanje. Veoma je nezahvalno pričati o tako osetljivoj temi, imam puno poštovanje prema Sanji, tako da ne bih previše komentarisao", rekao je Ašanin u intervjuu za "pink.rs".

Mišina druga supruga, bivša „Plejbojeva zečica“ Natalija Mihić (36), sa kojom ima sina starog devet godina, takođe ne izlazi u javnost. Ona je bila na sahrani, a nakon njegove smrti napisala je da mu je sve oprošteno.

U međuvremenu, Mišin sin Petar (26), koga ima iz prvog braka sa suprugom Ninom, dobio je obezbeđenje, na lični zahtev. On je bio sa ocem kada je ubijen u Novom Beogradu.

Dragoslav Miša Ognjanović je likvidiran kukavički, s leđa, i to sa sedam hitaca iz pištolja kalibra devet milimetara sa prigušivačem. U sačekuši koja se dogodila 28. jula oko 20.30, kada je Ognjanović sa svojim sinom Petrom išao ka stanu u kojem živi, ubica je iz prikrajka čekao da vidi Ognjanovićima leđa, a onda zapucao u njihovom pravcu.

(Kurir.rs/Alo.rs/D.Ćuruvija/N.Marić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir