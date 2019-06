OTKRIVEN UZROK TRAGIČNE SMRTI PLANINARA! Odronio se kamen, udario nesrećnog momka, nakon čega je izgubio ravnotežu i pao u podnožje

Planinar Miroljub Petrović (58), koji je poginuo prilikom planinarenja na planini Komovi u Crnoj Gori, bio je član PEK Gora Kragujevac.

Petrović je nastradao kada je s prijateljem, takođe planinarom, prelazio vršni greben Kučkog koma. Prema pisanju podgoričkih medija, na dvojicu muškaraca obrušio se kamen.

Satima ga izvlačili

- Taj kamen se odjednom odronio i udario ga. Od udarca je izgubio ravnotežu i pao u podnožje. Njegovo telo s planine Komovi izvukli su pripadnici Gorske službe spasavanja Crne Gore i Aviohelikopterske jedinice MUP. Izvlačenje je trajalo više sati - kaže izvor.

Kako saznajemo, telo nastradalog Srbina pronađeno je na steni i transportovano je helikopterom.

- Tragedija se desila prilikom penjanja. Kamen je pao u njihovom pravcu i zakačio Miroljuba. Prilikom udarca, on ga je odbacio na stenu, gde je od povreda koje je zadobio preminuo na mesta - rekao je izvor Kurira upoznat sa slučajem.

On dodaje da je nekoliko spasilaca uspelo da dođe do tela i stavi ga na nosila.

Bio iskusan

Od nastradalog Petrovića juče su se porukama oprostili brojni planinari, kao i mnoga planinarska društva. Opisali su ga kao čoveka vedrog duha i uvek nasmejanog.

- Bio je iskusan, neverovatno nam je da je ovako stradao. Nesreća prava. Koliko god da si iskusan, neke stvarni se ne mogu predvideti - kaže jedan prijatelj.





Oproštaj od prijatelja

Otišao je nasmejan čovek

Prijateljica poginulog Petrovića napisala je na društvenim mrežama potresnu oproštajnu poruku:

- Tuga do neba. Otišao je toliko vedar i nasmejan čovek, lepo ga je bilo sresti na stazi s foto-aparatom oko vrata, da te iznenadi ponekom lepom slikom. Uvek je bio tu da pruži ruku svakom. Čula sam se s njim pre nekoliko dana, bio je na Prokletijama. Nisam ni slutila da je to bio i poslednji put.

(Kurir.rs/J.R./ foto:printscreen fejsbuk))

Kurir